La presidenta del PP de Asturias, positivo en COVID-19

La presidenta del PP asturiano y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Teresa Mallada, ha contraído la Covid-19, según ha informado a través de su perfil en redes sociales.

La líder del PP regional ha explicado que, tras encontrarse mal en la jornada de este martes, se hizo la prueba para detectar el coronavirus, resultando la misma positiva.

Mallada ha señalado que sus síntomas son leves, y ha indicado que permanecerá en casa hasta que los responsables médicos le indiquen lo contrario. "Muchas gracias a todos y por favor, cuidaos y no bajéis la guardia", ha pedido.

Quiero informaros de que tras encontrarme mal ayer, me he hecho una prueba y he dado positivo en COVID-19. Por suerte, los síntomas son leves. Permaneceré en casa hasta que me indiquen los responsables médicos. Muchas gracias a todos y por favor, cuidaos y no bajéis la guardia.