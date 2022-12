Cs presentará una enmienda de totalidad al Presupuesto del Principado, que ve "radical y electoralista"

Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos autonómicos para 2023 porque, en palabras de la portavoz naranja en la Junta General del Principado, Susana Fernández, no van a ser "cómplices de un presupuesto radical y electoralista".



"Las cuentas de 2023 consuman el lamentable fracaso del Gobierno socialista de Adrián Barbón. Después de cuatro años de legislatura hemos visto que deja a Asturias en chasis, con los peores indicadores económicos, demográficos y laborales de su historia", ha indicado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el diputado Sergio García



La portavoz también ha asegurado que estas cuentas no van a ayudar a Asturias a salir de ese declive y que en esta legislatura "ha engordado el ego del presidente y ha adelgazado la productividad económica y el empleo privado".



En su opinión, este presupuesto solo va a mantener a la "región con la respiración asistida de los subsidios y el derroche del dinero público" gracias a la "autocomplacencia electoralista de los socialistas, que se apoyan además en la izquierda radical y en un tránsfuga que se representa a sí mismo".



Para Fernández, Asturias no presenta ningún síntoma de reactivación económica mientras Barbón se niega a aliviar a la clase media "que es la que paga la fiesta del dinero público de la izquierda radical".



Para la portavoz naranja, el presidente "miente cuando dice que las deducciones benefician al 94% de los asturianos porque las ayudas y las deducciones van dirigidas a la misma gente, así que habrá personas que se beneficien de varias y muchas a las que no les toque ninguna".



Por último, ha indicado que Ciudadanos tenía una base de acuerdo con medidas para ayudar a los autónomos, la conciliación, las clases medias y el empleo privado, que el Gobierno ha borrado de las cuentas "lo que demuestra a las claras que no creía en ellas y no tenía intención de cumplirlas".