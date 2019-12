Se presenta una Navidad lluviosa en Asturias

Se fue Daniel, y ahora llega Elsa, otra borrasca que activa el aviso naranja en Asturias por fuerte vientos, pudiendo alcanzar rachas de hasta 110 kilómetros por hora en el Aeropuerto de Asturias. Además, de cara a estas fiestas navideñas va a seguir lloviendo, si bien no de forma tan intensa como en los últimos días con temperaturas más bien normales para la época del año, es decir, tendremos frío, aunque no en exceso. El escenario no cambia en la primera semana del año 2020 con valores normales tanto en precipitación como en temperatura.

De cara al invierno, la estación se presenta más cálida de lo normal en un 50% de posibilidades, un 30% nos pinta un invierno normal y un 20% una estación fría. En cuanto a precipitaciones, aunque la AEMET no baraja datos muy ajustados, se preve que el invierno sea más bien normal.

Hemos dejado atrás un otoño más lluvioso de lo normal, De hecho ha sido en el que más agua ha caído desde 1.981, superando en un 200% los valores normales de la estación. Esta circunstancia ha venido marcada por el mes de noviembre, en el que también ha caido un 200% más de lo habitual , llegando a registrarse, por ejemplo, hasta 900 litros por metro cuadrado en Picos de Europa. En su conjunto, entre septiembre, octubre y noviembre se han recogido 682 litros por metro cuadrado. Hemos tenido por lo tanto un otoño extremadamente húmedo, en el que además ha destacado la gota fría o DANA del 10 de septiembre, la borrasca Amelia del 3 de noviembre o los coletazos del ciclón Sebastién que dejó rachas de viento de hasta 111 kilómetros por hora, aunque la racha más fuerte se registró el 3 de noviembre en el Aeropuerto con 130 kilómetros por hora. La temperatrura más baja la registraba el Puerto de Leitariegos el 19 de noviembre con 4,5 grados negativos y la más alta se registraba en Amieva el 30 de septiembre con 30 grados. centígrados.