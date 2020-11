Premio a 50 años de carrera musical

Llegaba a Oviedo con 19 años en el año 1.969 desde Pixán, su pueblo natal en Cangas del Narcea. Nos referimos al tenor Joaquín Pérez Fuertes, para debutar en el Teatro Campoamor, aunque a los 13 años ganaba su primer concurso en Radio España y a los 16 años iniciaba su formación en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, continuando con sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Con 26 años debuta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con El Caserío, de Jesús Guridi. En 1.978 realiza un curso de la mano del direcgtor general del Teatro de la Ópera de San Diego, Tito Capobianco. Con él representa óperas como la La bohéme, Manon Lescaut o Lucia di Lammermoor. Un año más tarde ingresa en la escuela de La Scala de Miláncon becas de la Fundación Humboldt, empresa ALSA y Banco Herrero. En la Scala estudia, entre otros, con Gina Cigna y Antonio Beltrami, un pianista habitual de Victoria de los Ángeles, y en Milán conoce a Alfredo Kraus, su principal referente vocal. Un año importante para Joaquin Pixán es 1.999 cuando celebra un recital en Cangas del Narcea junto a la soprano Monserrat Caballé. Joaquín Pixán recibía en el Ayuntamiento de Oviedo, y de manos del alcalde, Alfredo Canteli, el Premio Eduardo Martínez Torner. Dice que no sé sí soy merecedor de este premio, quiero creer que es así para no desmerecer a quienes me lo otorgan. Enla entrega de este galardón, un reconocimiento a toda carrera, también se encontraba la concejala delegada de Educación y Cultura, Yolanda Vidal, quien señalaba que este premio reconoce el avanzar sin romper.