Pre estreno de la Variante de Pajares: La Robla - Campomanes en 20 minutos a 162 km/h

"Un hito, un acontecimiento o un momento histórico", han sido algunos de los calificativos utilizados este miércoles por parte de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras recorrer por primera vez en tren electrificado la Variante de Pajares.

Veinte minutos ha tardado el tren en recorrer los casi 50 kilómetros de la variante, entre la localidad leonesa de La Robla y la asturiana de Campomanes, llegando a alcanzar el tren los 162 kilómetros hora, una velocidad que podrá llegar a los 275 cuando la alta velocidad entre en funcionamiento de manera comercial, "si todo va bien en el mes de mayo de 2023".

"Hoy celebramos esta electrificación y en unos meses celebraremos ya la puesta en servicio comercial de la llegada de la alta velocidad a Asturias que es ya una realidad", ha dicho la ministra, que ha reiterado que se trata de "una gran obra histórica que supone un hito para el conjunto de España".

Así ha resaltado que, tras 18 años de larga espera y casi 4.000 millones de inversión estamos ya ante una realidad que permitirá conectar Asturias y Madrid en un trayecto de dos horas y 43 minutos, sin paradas, acortando de esta manera los tiempos en más de una hora y cuarenta minutos. "Estamos impulsando la mayor obra de ingeniería ferroviaria para que Asturias esté cada vez más cerca. Para que todas las personas puedan elegir el tren como medio de transporte más sostenible, cómodo, fiable y seguro", ha señalado la ministra tras concluir el trayecto en pruebas.





"ETAPA DE OPORTUNIDADES PARA ASTURIAS"

Por su parte el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado "emocionado" tras el viaje de 20 minutos, asegurando que esta infraestructura "supondrá el fin del aislamiento de Asturias" y abrirá una nueva etapa de oportunidades.

"Ahora, en estos meses que restan hasta su funcionamiento comercial, es cuando la sociedad asturiana debe valorar las consecuencias del cambio de paradigma que van a vivir nuestras comunicaciones. No exagero con las palabras: el enlace con la alta velocidad revolucionará nuestra forma de relacionarnos con el resto de España. Toca hablar de las posibilidades del corredor atlántico, del impacto sobre la actividad industrial, de la repercusión sobre los puertos de Gijón y Avilés, y de la nueva dimensión turística que se presenta a nuestro alcance", ha manifestado el presidente asturiano.

Foto: EFE/J.L.Cereijido

Adrián Barbón ha aprovechado la presencia de la ministra para volver a exigir la aceleración de las inversiones previstas para la región, "especialmente en materia de comunicaciones y de cercanías ferroviarias".

"Ante todo y todos, Asturias. Porque, como sucede en los largos viajes ferroviarios, a una estación siempre sucede otra. Ahora, la inmediata se llama mejora urgente de la red de cercanías. Y, por seguir con los símiles, aquí el tren tampoco espera", ha dicho.

Foto: EFE/J.L.Cereijido

AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ADVERTENCIAS DEL PP

A este "histórico" viaje por la Variante de Pajares no ha acudido finalmente el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, quien alegó que le avisaron demasiado tarde y no pudo cambiar su agenda. En su lugar, estuvo la delegada en León de la Junta que pidió que ningún partido intente capitalizar la obra, recordando que esta obra ha sido posible "gracias a varios gobiernos de España, no ha habido color político, todos han estado invirtiendo en ella porque eran conscientes de su importancia"

En parecidos términos se expresaba el nuevo líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que también participó en el viaje. "Haría mal el presidente del Principado si intentara adueñarse de esta obra", advierte Queipo, "fue impulsada por muchos gobiernos, que intentase hacerla suya en periodo electoral sería un error, una tomadura de pelo a los asturianos".

También el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, considera que sería un error alguien intentase apropiarse de esta obra que es un "proyecto de estado".

Paniceres tuvo, además, un recuerdo especial para Alejandro Rebollo, el primer impulsor de la variante de Pajares a principios de los años 80, cuando era presidente de RENFE, con la UCD. También para la plataforma pro variante de Pajares, constituida en aquellos años, de la que Paniceres fue parte, junto a numerosos empresarios, sindicatos y partidos políticos. Entre los que no estaba, por cierto, el PSOE.