¿Es posible una oficialidad amable del asturiano? Vox pone a prueba a Piñán

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, ha asegurado hoy que "no existe pánico en la sociedad sobre el asturiano, pese a quienes intentan generarlo al empeñarse en hablar de que la oficialidad de la llingua supondrá imposiciones" sin tener en cuenta de que hay un diálogo abierto sobre este asunto desde hace 40 años.



Piñán cuestionaba así las críticas que previamente había lanzado el portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, al interpelar a la consejera sobre la oficialidad amable o voluntaria que defiende el Gobierno que preside Adrián Barbón.



Blanco, que pidió a la consejera que le facilitara la comprensión de su intervención, aseguró en su turno de réplica que hoy había podido verse en el parlamento autonómico un ejemplo práctico de lo que va a suponer el reconocimiento oficial del asturiano ya que Piñán hizo su discurso íntegramente en asturiano.



"Da igual cómo nos dirijamos a ustedes. Hoy se ha visto un ejemplo práctico de lo que pretenden con su oficialidad amable", ha afirmado Blanco tras asegurar que de nuevo había visto vulnerado su derecho constitucional a ejercer la función pública en igualdad de condiciones ya que había palabras que no había logrado entender.



No obstante, el presidente de la Cámara, el socialista Marcelino Marcos Líndez, ha considerado que no se había menoscabado "para nada" su derecho y que la intervención inicial de siete minutos de la consejera en asturiano no suponía una "limitación efectiva y real" para el desempeño de su labor parlamentaria, a la vez que ha abogado por una "convivencia lingüística pacífica" en un debate de interés como es el de la oficialidad.



Piñán, por su parte, ha asegurado que, al igual que el diputado de Vox pedía que le respondiese en castellano, igualmente ella podía pedirle a él que lo hiciese en asturiano o que, al menos, hiciese el esfuerzo de tratar de entenderla.



"Sus derechos parece que están por encima de los de otras personas", le ha replicado la consejera que ha incidido en que hay que garantizar el futuro del asturiano sin que pueda ser objeto de discriminación o esté en desigualdad de condiciones al resto de lenguas oficiales del país.



Piñán ha señalado que modelos de oficialidad puede haber muchos, pero que no se puede hablar del de Asturias hasta que lo especifique, acuerde y consensúe el parlamento autonómico, que será el marco en el que habrá que desarrollar una ley que lo adapte a la realidad asturiana.



En este sentido, ha recordado que la búsqueda de acuerdos para reformar el Estatuto "está ya sobre la mesa", que es a la Junta General a quien corresponde "dialogar y conseguir el consenso necesario" y que ella, como consejera de Cultura y Política Llingüística, se limita a actuar de acuerdo al actual marco jurídico, definido por la Ley de Uso y Gestión.



Para Blanco, todos los modelos de oficialidad que hay en España imponen, en mayor o menor medida, la obligatoriedad en la administración pública y la enseñanza por lo que ha pedido a la consejera que detallase ya en qué va a consistir concretamente el modelo que se defiende para Asturias y en qué se diferencia de la actual Ley de Uso y Promoción de 1998.