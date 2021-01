Se pone en marcha la Gran Alianza por la Industria en Asturias

Excepto Podemos, el resto de fuerzas parlamentarias, PSOE, PP, Ciudadanos, Foro, Iu y Vox, se suman a la firma de la Gran Alianza por la Industria en Asturias. Documento que también han firmado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Universidad de Oviedo, los sindicatos UGT y CCOO, las tres Cámaras de Comercio y la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

Un documento que, básicamente, defiende la puesta en marcha de un mecanismo sustitutivo de la subasta de interrrumpibilidad, que se desvinculen las ayudas recogidas en el Estatuto de la disponibilidad presupuestaria y se equiparen de forma inmediata las políticas para favorecer la competitividad del sector electrointensivo a las de otros países de la Unión Europea. Un documento que, según explica el consejero de Industria, Enrique Fernández, será remitido al Gobierno de Pedro Sánchez. Enrique Fernández señala que se trata de un acuerdo muy importante, que no tiene parangón en Asturias un acuerdo de este nivel, todos sumando en defensa de los intereses generales de la industria. Se trata de una acuerdo de mínimos como señala el consejero; con tanta diversidad no podemos esperar otra cosa que no sea un acuerdo de mínimos porque a partir de ese tronco común en defensa de la industria en la región surgen luego matices y planteamientos de todo tipo, políticos, empresariales y sindicales, pero es importante tener ya ese tronco común para garantizar la supervivencia de la industria y el empleo en Asturias, y no sólo ahora, sino también en el futuro.

Desde el principal partido de la oposición, el Pp, Alvaro Quiepo ha señalado que su formación no encuentra ninguna razón para no participar, aunque el documento que firmamos hoy dudo mucho que pueda tener la efectividad que nosotros queremos, apostilla el diputado popular.