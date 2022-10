El Polígono del Espíritu Santo sigue siendo escenario de conducciones temerarias

Las maniobras arriesgadas de los vehículos no han cesado en el entorno del Polígono Espíritu Santo. Ni el incidente de hace una semana, que acabó con cuatro personas arrolladas, ha hecho frenar este tipo de actos. Los vecinos de la zona afirman que este fin de semana se han vuelto a ver estas maniobras, mientras que los empresarios del Polígono han trasladado a la concejalía de seguridad ciudadana la preocupación.

Los vecinos de la parroquia de Limanes han alertado de que este fin de semana se han vuelto a ver en la zona trompos y derrapes. Eva Rodríguez, presidenta de la Asociación de vecinos de Limanes así lo ha constatado: "Hubo el viernes al atardecer dos coches que hacen trompos. Y el sábado y el domingo. No escarmentaron. Vienen o bien de Santa Ana de Abuli o bien van a Limanes. Hacen el trompo en el cruce con Cerdeño y suben. Llegan a la iglesia. Allí como hay una explanada grande hacen trompos y vuelven a bajar. Tienen la zona muy tomada".

Los empresarios del polígono mantienen la preocupación, aunque no de manera excesiva, ya que son hechos que se desarrollan durante el fin de semana y en horario nocturno, por lo que no afectan al día a día laboral. No obstante, la semana pasada mantuvieron una semana con el concejal de seguridad ciudadana y con representantes de la Policía Local. Trasladaron la preocupación y se vieron vías para avanzar en la prevención de esas situaciones. Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, recabó alguna de esas impresiones de empresarios de la zona: "Hemos estado en contacto con ellos y nos han transmitido la preocupación. Se estaba trabajando de manera positiva con la concejalía para poner sobre la mesa sinergias. Por ejemplo que la propia red de cámaras del Polígono esté más conectada con la Policía Local".