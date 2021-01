La Policía Nacional propone para sanción a los participantes en dos fiestas ilegales en Oviedo

Durante el pasado fin de semana del 16 y 17 de enero, la Policía Nacional ha propuesto para sanción a los participantes en dos fiestas ilegales en una residencia de estudiantes en Oviedo y en un piso de la ciudad. En ambas fiestas los asistentes se encontraban sin mascarilla, sin guardar las distancias de seguridad y consumiendo bebidas alcohólicas en ambiente festivo. La Policía recuerda en una nota de prensa que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Asturias, ha incrementado el control sobre el cumplimiento de la normativa sanitaria al objeto de detectar fiestas o reuniones clandestinas en las que se incumpliera la legislación, así como para verificar los horarios de limitación de la movilidad.

En este sentido, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, insiste en la necesidad de que se tramiten las sanciones propuestas. El regidor ovetense dice que por uno o dos negocios de hostelería que lo hagan mal, no podemos cerrar el resto, con lo que pido por favor que las sanciones se tramiten y que la gente se comporte, pero no podemos cerrar a todo el mundo porque algunos no lo hacen bien.A preguntas de los medios de comunicación incidiendo en esta cuestión, Alfredo Canteli, declaraba que en el último muestreo, hace mes o mes y medio y de todos los que llamamos, tanto a negocios como a particulares a ninguno le había llegado una sanción. ¿Vosotros conocéis a alguien que le haya llegado una sanción derivada de la COVID-19?, preguntaba el alcalde, bueno pues la pregunta está bien hecha, remataba Alfredo Canteli, que lleva tiempo demandando que se sancione a quien se propone para multa por no cumplir con las medidas.