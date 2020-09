La Policía Local de Siero rescata en La Fresneda a una mujer cuya desaparición fue denunciada en León en 1995. La Policía Local de Siero rescató este sábado, 29 de agosto, a una mujer de unos 70 años de edad en una vivienda en La Fresneda. Los efectivos recibieron un aviso sobre las 8.40 horas dando cuenta de la ausencia durante días de la mujer, que residía sola en La Fresneda. Dicha persona, era conocida como Eva, de origen argentino, afincada durante muchos años en Asturias. Ante el aviso, la Policía Local de Siero y una ambulancia medicalizada del servicio de salud del Principado de Asturias son comisionados para acudir a un domicilio de la urbanización, donde residía la mujer. Una vez en el lugar, el inmueble estaba cerrado con llave desde el interior, lo que indicaba que la moradora se encontraba en la vivienda, presumiblemente con algún trastorno o enfermedad física grave que la impedía abrir la puerta. Los agentes policiales procedieron a forzar una de las ventanas para acceder al interior, y permitir la entrada de personal facultativo. Una vez dentro del domicilio, observaron que la mujer estaba consciente, sentada en el suelo, sin poder moverse, presentando un cuadro de deshidratación aguda y desorientada. Fue asistida de forma inmediata y trasladada al HUCA, con pronóstico reservado dando cuenta a los servicios sociales del ayuntamiento de Siero para su seguimiento y asistencia. Durante la actuación los agentes intentaron obtener información sobre la identidad de la mujer pero al estar desorientada y no aportar datos concretos sobre su identidad, la Policía Local de Siero inicio las gestiones oportunas para determinar si tenía familiares próximos, que se hicieran cargo de la situación. Tras las pesquisas y una vez comprobada la contrariedad de los datos sobre la identidad por los que era conocida en el vecindario y los que constaban tanto en el domicilio, como en el HUCA, la Policía Local de Siero logró averiguar la auténtica identidad de dicha persona. Se trata de B.M.O.A. de 68 años. No figuraba como empadronada en Siero. A través de fuentes abiertas se comprobó que dicha persona permanecía denunciada como desaparecida desde el año 1995, cuando abandono de forma repentina la localidad de León. Las diferentes gestiones policiales para el hallazgo de dicha persona fueron continuas a los largo del tiempo, llegando a pensar, a través de los testimonios de familiares, que pudiera tratarse de la misma mujer cuyo cadáver apareció en la costa cántabra en el año 2001, si bien, a través de los análisis de ADN, se descartó que el cadáver correspondiera con la desaparecida. Las averiguaciones de la Policía Local fueron puestas en conocimiento de la Policía Nacional, quien coordinó las diferentes actuaciones que se desarrollan con la desaparecida, localizando a familiares de la misma. Dicha persona se encuentra ingresada en el HUCA. Familiares de la mujer se han presentado esta mañana en dependencias policiales de Siero para agradecer, de forma personal, las diferentes gestiones de los cuerpos policiales por el hallazgo y la asistencia sanitaria hacia la desaparecida y su familia.