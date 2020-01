La Policía Local de Oviedo investiga a un motorista kamikaze

La Policía Local de Oviedo investiga la indentidad de un motorista circulando en sentido contrario por el bulevar de Santullano de acceso a Oviedo. Un vídeo del que no se ha podido confirmar ni la fecha ni la identidad del conductor, aunque por las propias imágenes podría tratarse de un repartidor. Imágenes que fueron captadas por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y por el carril correcto y cuyos ocupantes no podían dar crédito a lo que estaban viendo. De momento, la Policia Local de Oviedo está analizando las cámaras de la zona para poder identificar la fecha y poder dar con el imprudente conductor. Por ahora, no se ha presentado ninguna denuncia, aunque las imágenes están corriendo como la pólvora por las redes sociales.

A pesar de estas "barbariddes", los accidentes mortales en las carreteras interurbanas de Asturias se han reducido en 2019 un 20%, mientras que el número de fallecidos ha disminuido un 34% en relación a 2018, según el balance de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Durante 2019 los accidentes mortales pasaron de 25 a 20 y los fallecidos de 32 a 21.

El año pasado se se produjeron en vías interurbanas 918 accidentes con víctimas, lo que supone una reducción de entorno a un 1% respecto al año anterior. Además 115 personas heridas requirieron de hospitalización, un 11% menos que en 2018. Doce de los veintiùn fallecidos perecieron en vías convencionales mientras que seis lo hicieron en autovía, uno en autorpista y dos en caminos vecinales y pistas forestales. La DGT sostiene que el factor predominante en los accidentes mortales es la velocidad inadecuada con el 25% de los casos, seguido de la distracción y la infracción a la norma que suponen un 15% cada una.