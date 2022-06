La Policía Local de Gijón se concentra contra la política "dictatorial y nefasta" del Gobierno municipal

Agentes de la Policía Local de Gijón se han concentrado este martes en la plaza mayor de Gijón para denunciar la política “dictatorial y nefasta” del gobierno local y la “continua pérdida de derechos” y para pedir la apertura de la negociación del convenio colectivo.

El sindicato USIPA, convocante de la protesta, ha reclamado la apertura de mesas negociación del convenio colectivo y del acuerdo regulador que el gobierno se niega a iniciar desde el año 2019, lo que según ha denunciado provoca una pérdida de derechos.

La reducción de la brecha salarial, la implantación del teletrabajo, el cese de los nombramientos a dedo o el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal y el cese en su "vulneración constante" son otras de las reclamaciones de los policías.

Por otra parte, el sindicato reclama cumplir con el proyecto de construcción del nuevo edificio de la policía local, cuyos usos aún no están fijados lo que está generando retrasos.

Lo que no ha salido adelante, gracias a los votos del gobierno (PSOE e IU), es una proposición del concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, para pedir al gobierno central que la unificación de las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón no suponga una reducción encubierta de plazas.

La iniciativa también abogaba por comunicar de manera clara a las partes interesadas toda la información de detalle de la operación.

El concejal de Seguridad, José Luis Fernández, ha asegurado que “el nivel de seguridad actual sigue estando garantizado con la unificación” que es lo que debe preocupar al Consistorio sin entrometerse en la organización interna de la Guardia Civil.