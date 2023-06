Polémica para acabar la EBAU: quejas de los alumnos tras el examen de Química

Este jueves ha concluido la EBAU en Asturias y lo ha hecho con polémica. Era el día de las pruebas de la Fase Específica, en la que los alumnos que necesitan nota para entrar a las carreras elegidas buscar incrementar su calificación. Y tras el examen matinal de Química ha llegado la polémica. Las redes sociales se han ido inundando de quejas de los chavales protestando porque la prueba no se ajustaba al temario.

La indignación ha ido creciendo con el paso de las horas, cuando se iba corriendo la voz entre los propios alumnos y también entre las familias: "Mi hija me llamó casi a las dos de la tarde desesperada. Que lo que le habían puesto en el examen no era nada de lo que había en el temario o de lo que había caído otros años. Al principio le dije que estuviese tranquila, que estaría nerviosa. Pero luego vi las redes sociales y vi que era general. Vi que algo había. Y poniéndome en contacto con más padres vi que todos estábamos igual. Es una desesperación, no es justo".

La indignación y la frustración preside el ambiente e incluso hay sectores pensando en una posible impugnación del examen.