Polémica en Oviedo por la subida de sueldo a dos asesores del alcalde

No ha subida de sueldo para altos cargos que no venga acompañada de polémica. En Oviedo, está servida a cuenta del sustancioso incremento que van a recibir dos asesores del alcalde, Alfredo Canteli (PP). La oposición no ha tardado en poner el grito en el cielo y quiere conocer los motivos que justifican que el Ayuntamiento de la capital asturiana tenga que pagar más dinero a dos personas de la confianza del regidor en un momento donde no son pocas las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus que hay que atender.

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo preguntará el miércoles en la comisión de Economía por la subida de 10.000 euros en el salario de dos asesores del alcalde, Alfredo Canteli, al que pedirán que exponga los méritos que justifican el aumento hasta los 48.000 euros anuales de estos dos cargos de confianza.

El concejal Ricardo Fernández exigirá saber los méritos de esta “obscena subida de salario” que aprobó la Junta de Gobierno la semana pasada.

“Es vergonzoso que con la que está cayendo el PP se dedique a engordar las panzas de sus vasallos con dinero público”, ha denunciado el edil socialista a través de un comunicado.

Fernández ha recordado la escasez de personal del Ayuntamiento, que reclama dinero a otras administraciones y carece de presupuestos para 2021, en medio de una pandemia que ha aumentado el paro y precarizado los salarios de una sociedad “repleta de ERTES”.

Por este motivo, ha criticado la subida “obscena y descarada” de los sueldos de estos dos asesores, subrayando que el bipartito destina más de un millón de euros al año a pagar los sueldos de sus cargos de confianza y directores generales.