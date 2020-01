La polémica del pin parental llega a Asturias

La polémica por el 'pin parental' ha llegado a Asturias. El presidente del Principado y la portavoz del PP en la Junta General se han enzarzado en las redes sociales, a cuenta de las declaraciones de la ministra Isabel Celaá sobre la implantación de este sistema: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres", dijo la titular de Educación.

Adrián Barbón y Teresa Mallada han cruzado varios tweets. El primero en escribir ha sido el jefe del Ejecutivo asturiano, que ha reprochado al líder popular, Pablo Casado, sus críticas a Celaá: "Tener hijos no te hace dueño de ellos, ¿o acaso un padre que maltrata a sus hijos puede hacer con ellos lo que quiera?", ha twitteado Adrián Barbón.

No doy crédito. Tener hijos no te hace dueño de ellos, por supuesto que no... ¿o acaso un padre o una madre que maltrata a sus hijos puede hacer con ellos lo que quiera? https://t.co/DzsSy8aSSp