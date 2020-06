Polémica en Asturias por la recomendación del Principado de no fumar en las terrazas

No es una prohibición, es un consejo, pero ha caído como una bomba entre los fumadores de Asturias. El Gobierno del Principado no quiere humos en las terrazas porque “incrementa el riesgo” de transmisión del coronavirus. El Ejecutivo que preside, Adrián Barbón, ha dado importancia a las advertencias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) que alerta de que “al fumar y exhalar el humo se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosa”.

El consejo que el Principado ha trasladado a los fumadores no acaba de calar en todos los adictos a la nicotina que se sienten indignados. Es el caso de Juan que afirma, mientras fuma un cigarro en una terraza de Oviedo, que “voy a seguir fumando”. Una opinión similar a la que tiene Asunción que no apagará el cigarrillo hasta que exista una norma que lo prohíba y “mientras no salga en el BOE no me doy por aludida”.

En la otra orilla se encuentran los no fumadores que aplauden la recomendación del Principado y de la SEPAR porque entienden que no tienen por qué correr riesgos innecesarios. “Me parece muy bien”, explica Manuel que coincide con Ana en que “nos molesta el humo con o sin coronavirus”.

En medio de la polémica, el jefe del servicio de Neumología del Hospital San Agustín de Avilés, Manuel Ángel Martínez Muñiz, ha explicado en COPE que “si un portador del COVID-19 fuma en una terraza tiene posibilidades de transmitir la enfermedad porque el humo lleva más cosas, lleva gotículas, y va más allá del metro y medio o dos metros de seguridad”.

Martínez Muñiz, que es miembro de SEPAR, considera “razonable” la recomendación del Gobierno de Asturias y la considera “muy oportuna”. Advierte, además, de que los fumadores tienen peor pronóstico al contraer el coronavirus que las personas que no fuman porque el tabaco hace que la enfermedad sea “más grave, dure más tiempo, estén más días en la UVI y tengan más posibilidades de morir”.

Ante la controversia que ha generado la recomendación, el presidente del Principado, Adrián Barbón, aclara que la prioridad de su Gobierno es “ proteger la salud pública y salvar el máximo de vidas posibles. Y así vamos a seguir actuando”.