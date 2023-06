Podemos quiere entrar en el Gobierno de Barbón y formar un tripartito en Asturias como el de Pedro Sánchez

La diputada electa de Podemos, Covadonga Tomé, ha emplazado este miércoles al candidato socialista a la Presidencia, Adrián Barbón, a trabajar junto a IU y la formación morada para conformar un Gobierno estable y progresista que cuente con el respaldo de los 23 diputados que suman y alejado de "los aliados de Vox".



En rueda de prensa, Tomé ha lamentado que hasta ahora "tres señores" estén negociando la composición de la Mesa de la Junta General, que se constituirá el próximo lunes, y la del futuro Ejecutivo sin que, hasta el momento, ni la FSA-PSOE ni IU hayan mantenido ningún contacto formal con Podemos.



A su juicio, el pacto alcanzado en Gijón entre Foro, PP y Vox supone, pese a las afirmaciones en sentido contrario del secretario general forista, Adrián Pumares, un cambio en la línea seguida por un partido que hasta hace unos meses afirmaba no tener "nada" que acordar con la formación que lidera Santiago Abascal.



Para Tomé, si Barbón asume la postura expresada por Pumares, se estará "apoyando en los socios de Vox" con lo que "de manera indirecta" les estaría abriendo la puerta en las instituciones por lo que le ha emplazado a no cometer esa "irresponsabilidad" y a aprovechar la posibilidad de tener un gobierno "estable, progresista y con el apoyo de 23 diputados".



Además, ha cuestionado la actitud de IU al haber empezado a negociar ya con los socialistas la composición de la Mesa de la Junta y su posible entrada en el Gobierno "dando la espalda" a los socios con los que concurre a las elecciones del 23J en la plataforma Sumar.



"Todos están olvidando la esencia de sus propios partidos: Foro al pactar con Vox, Barbón al sentarse a hablar con Foro después de su pacto con Vox e Izquierda Unida cuando le da la espalda a sus compañeros de viaje", ha añadido. EFE



Así, ha emplazado tanto al candidato a la Presidencia como al líder de IU, Ovidio Zapico, a actuar "con honestidad" y dejar de intentar diseñar un gobierno "a su imagen y semejanza y defendiendo sus intereses, no los de sus votantes ni los de Asturias".



La parlamentaria morada ha avanzado además que esta semana o a comienzos de la próxima se convocará una reunión de la Asamblea Ciudadana de Podemos que decidirá sobre su voto en la sesión de investidura aunque el coordinador interino del partido, Rafael Palacios, ya avanzó que en ningún caso posibilitarán la elección del candidato del PP.



El cabeza de lista popular, Diego Canga, ha anunciado que concurrirá a la investidura en la que podría contar con hasta 21 apoyos -los 17 del PP y los 4 de Vox- dado que Foro ya ha descartado esa posibilidad mientras que Barbón tiene garantizados los 22 que suman los 19 diputados socialistas y los tres de IU que comprometieron su apoyo sin contraprestaciones.



Por otra parte, Tomé ha considerado "sorprendente por el peso específico que tuvo en el anterior gobierno" la salida del vicepresidente, Juan Cofiño, para optar a la Presidencia de la Junta General, una decisión que, a su juicio, "de alguna manera es una cesión a las demandas de IU" que, al igual que Podemos, había cuestionado buena parte de su gestión. EFE