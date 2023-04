Podemos excluye de su lista en Asturias al candidato sancionado por criticar a la dirección

La dirección de Podemos Asturias ha excluido finalmente de la candidatura autonómica que ha registrado en la Junta Electoral Provincial pasadas las 22:00 horas de este lunes a Jorge Fernández, número cuatro de la lista elegida en primarias y suspendido de afiliación por un periodo de seis meses, una sanción que según el sector crítico no debía inhabilitarle para integrarla.



Miembros de esa corriente, que al imponerse en las primarias logró los cuatro primeros puestos de la candidatura, permanecían encerrados desde el jueves en la sede de Podemos en Gijón para exigir que se ratificase la lista elegida por los inscritos, petición que no ha prosperado de forma que Fernández ha sido reemplazado por la concejala en Oviedo Ana Taboada.



Taboada, responsable de política municipal y portavoz de la dirección autonómica, había logrado el séptimo lugar en la votación celebrada entre la militancia de Podemos en Asturias, una formación que contaba con cuatro diputados en el parlamento asturiano frente a los nueve que obtuvo en 2015.



El candidato excluido de la lista había señalado que baraja emprender acciones legales contra esta decisión y que contaba con un informe jurídico que señala que esa medida vulnera la decisión "soberana" de la Asamblea Ciudadana de darle ese puesto aplicando el resultado de las primarias.



Además, apunta que en ninguno de los documentos de Podemos se establece la inhabilitación de un candidato electo en unas primarias abiertas para concurrir en la lista de las elecciones autonómicas, municipales o estatales dado que los Estatutos otorgan a la Asamblea Ciudadana "la cualidad de ser el máximo órgano de decisión en cada comunidad autónoma" de forma que sus decisiones son vinculantes y no pueden ser revocadas más que por ese órgano.



La corriente liderada por la número uno de la lista, Covadonga Tomé, de la que también forma parte el anterior secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ahora expulsado de la organización, había advertido a la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, de que su credibilidad y la del conjunto de la organización como partido "democrático" estaban en juego en el Principado.



Así, han emplazado a Belarra a decidir si su modelo y el de Podemos "es el de la democracia y el de las primarias" o si es el de convertir "el espíritu del 15M en un quítate tú para ponerme yo" y se cambie un resultado para que siga teniendo un cargo público alguien que ya lo ocupa desde hace ocho años como Taboada, responsable de política municipal y portavoz de la dirección autonómica.



En las horas previas varios miembros del sector crítico, entre los que se encontraba Fernández, se han concentrado ante la Junta Electoral mientras exhibían carteles con las leyendas "Democracia real ya" y "Ésta es mi papeleta" y portaban velas encendidas y, según la dirección del partido, han realizado un escrache a las trabajadoras de Podemos que acudieron a registrar la candidatura.



De esta forma, la lista finalmente registrada sube a Taboada del puesto 7 al 4 de la circunscripción central y a continuación se sitúan José Manuel Lago (número 12 en las primarias) y Alejandro Lobo (número 7 en las primarias) mientras que la occidental la encabezará Adriana del Oso (número 6 en primarias) y la oriental Rubén Norniella (número 9 en primarias), ambos del sector crítico.