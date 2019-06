La pobreza avanza en Asturias

La tasa de pobreza en Asturias se situó el pasado año en el 14 por ciento, frente al 12,6 por ciento del ejercicio anterior, aunque se mantiene como la cuarta más baja del país, frente a la media nacional del 21,5 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la proporción de los residentes en el Principado que dice tener muchas dificultades para llegar a fin de mes se ha reducido un punto, del 10,8 por ciento de 2017 al 9,8 por ciento del pasado año.

Además, ha descendido la proporción de hogares asturianos que asegura no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, del 38,5 al 33 por ciento, así como de las familias que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, del 37,6 al 30,9 por ciento.

En cambio, sí ha repuntado, del 3,7 al 4,4 por ciento, el porcentaje de familias que reconocen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.

Pese al aumento de la tasa de pobreza durante el último año, del 12,6 al 14 por ciento, Asturias vuelve a registrar la cuarta más baja del país, sólo por detrás del País Vasco, con el 8,6 por ciento; Navarra, con el 8,9 por ciento, y Cataluña, con el 13,6 por ciento.

De acuerdo a los criterios de Eurostat, el INE explica que el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas, de forma que al crecer los ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza.

En 2018 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2017) se situó en 8.871 euros, un 4,1 por ciento más que el estimado en el año anterior.

En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.629 euros.

En Asturias, el ingreso medio por persona (con datos de 2017, los últimos disponibles) fue de 12.085 euros, un 1,3 por ciento menos que los 12.244 euros del ejercicio anterior.

El ingreso medio por persona en el Principado es el sexto más alto del país y se sitúa un 5,9 por ciento por encima de la media nacional.

El INE también ha calculado el riesgo de pobreza o exclusión social utilizando la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), creado en 2010 para poder medir la pobreza relativa en Europa ampliando los criterios -no solo con los ingresos- e incluyendo la carencia material o la baja intensidad en el empleo.

Según esta metodología, la tasa de pobreza o exclusión social se eleva en Asturias del 17,2 al 20,9 por ciento, por debajo de la media nacional del 26,1 por ciento.

La estadística del INE también apunta que más de tres cuartas partes de los residentes en el Principado, el 76,1 por ciento, vive en una vivienda de su propiedad, el mismo porcentaje que en el conjunto del país.

Además, el 13,6 por ciento lo hace en una de alquiler a precio de mercado; el 2 por ciento, a un precio inferior, y el 8,4 por ciento en una con cesión gratuita.

El 9,4 por ciento de los asturianos se queja de la contaminación y de otros problemas ambientales en el entorno de sus vivienda; el 9,1 por ciento, de los ruidos de los vecinos o del exterior, y el 4,2 por ciento, de la escasez de luz natural en sus casas, mientras que el 79,3 por ciento asegura no tener ningún problema de este tipo.

En España, uno de cada cinco personas, el 21,5 % de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año, una décima menos que en 2017, un situación que afecta al 26,2 % de los menores de 16 años.

El 34,2 % de los hogares españoles no puede permitirse ir de vacaciones ni una semana al año; el 36 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 10,4 % llega a fin de mes con mucha dificultad.

Las tasas de pobreza o exclusión social más altas las registran Extremadura (37,6 %), Canarias (32,1 %) y Andalucía (32,0%).