El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprueba la modificación presupuestaria

El gobierno municipal de Oviedo, del PP y Ciudadanos, ha aprobado este lunes en solitario la incorporación de 44,5 millones de remanente al presupuesto del Ayuntamiento, de los que aproximadamente 29 millones se destinarán a amortizar deuda bancaria.



El pleno ha votado, por un lado, una modificación presupuestaria para incrementar los gastos del consistorio y otra para aumentar en 900.000euros los de la Fundación Municipal de Cultura, ambos puntos en los que los ediles del PSOE y Somos han votado en contra, mientras Vox se ha abstenido.



En la sesión plenaria, el concejal de Economía, Javier Cuesta, ha subrayado que el primer suplemento de crédito es el "más importante" de todos los aprobados a lo largo de la historia y permitirá hacer frente a un año marcado por la crisis sanitaria del covid-19 y el impacto "significativo" de la guerra de Ucrania.



Tras destacar que con la incorporación de estas partidas las cuentas municipales superarán los 300 millones de euros, el concejal ha subrayado que el remanente servirá para hacer frente el conjunto de desviaciones e incrementos en el gasto en los diferentes servicios públicos, dada la subida de los costes energéticos.



"El Ayuntamiento está sufriendo como el resto de las empresas por el aumento de los costes sobre los consumos municipales", ha hecho hincapié.



Cuesta ha puesto en valor los 5 millones de euros que se destinarán a las ayudas para empresas afectadas por la covid, de los que la mitad serán para abonar la convocatoria del pasado año y la misma cuantía para la de este ejercicio.



También ha avanzado que parte del remanente irá para la modernización del Servicio de Seguridad Ciudadana, con medidas como la implantación de cámaras en el polígono industrial de Olloniego e inversión en equipos.



El concejal ha justificado que el consistorio tire de ahorros para amortizar 29 millones de deuda con el propósito de "mejorar la situación financiera" del Ayuntamiento y "generar bolsas de disponibilidad presupuestaria a largo lazo", además de reducir en 0,5 millones los intereses financieros.



Por otro lado, ha explicado que, de los 900.000 euros de remanente que se destinará a la Fundación Municipal de Cultura, 300.000 euros irán para la Fundación Ópera de Oviedo por los actos del 75 aniversario.



Según Cuesta, el destino de los remanentes se ha diseñado con "la diligencia de un buen padre de familia" y con la visión de que "la vida no se termina mañana".



Desde el PSOE, la edil Ana Rivas ha rechazado que, del total del remanente aprobado, "los ovetenses no van a ver ni las migajas", porque "no hay programas para facilitar la vida" de particulares ni de las empresas.



Por parte de Somos, Rubén Rosón ha lamentado que casi 30 millones de euros se dediquen a la amortización de deuda con los bancos, mientras el bipartito mantiene a la capital del Principado "abandonada y paralizada".



La portavoz de Vox, Cristina Coto, ha advertido de la falta de previsión del equipo de gobierno al aprobar una modificación presupuestaria "un mes después" de haber dado luz verde a las cuentas de 2022 y ha llamado la atención al hecho de que hayan sacado adelante una amortización de deuda de ese calibre de forma "estratégica" en "año prelectoral".