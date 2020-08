El pleno del Ayuntamiento aprueba instar al Gobierno de Sánchez a no apropiarse del remanente

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Oviedo convocado por el alcalde, Alfredo Canteli, para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a no apropiarse de los recursos de las entidades locales, es decir, los remanentes de tesorería. Alfredo Canteli acusa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, de traicionar a todo el municipalismo, con un acuerdo con el Gobierno central sobre los remanentes de los Consistorios. Canteli tacha a Caballero de "muñeco" de Sánchez. Añade que este acuerdo se convirtió posteriormente un decreto ley, lo que supone un "golpe de estado", y "el mayor atentado contra todo el municipalismo en la historia de nuestro país". El portavoz socialista, Wenceslao López, por su parte, ha criticado la celebración del pleno acusando a Canteli de ejercer de "abuso de poder", porque la convocatoria del pleno no era legal, al no ajustarse a la normativa. López acusa a los populares de atacar al Gobierno de Madrid para justificarse de un problema que habían creado cuando Montoro prohibió la utilización de los remanentes de tesorería, con lo que, según López, es una "pataleta", pero que no soluciona nada.

Por parte de VOX ha intervenido Cristina Coto, lamentando el "decretazo" del Gobierno de España porque "implica la confiscación de los ahorros de todos los ovetenses por el gobierno social-comunista de España, con el consiguiente daño a la ciudad".

Desde Somos Oviedo, su portavoz Rubén Rosón, ha propuesta una enmienda transaccional considerando que la denominada Ley Montoro no tiene en cuenta el estatus financiero y, según sus palabras, sólo profundiza en la precariedad de las vidas de los ciudadanos que no ha llegado a ser sometida a votación tras ser rechazada por el alcalde.