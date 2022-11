La Plataforma en Defensa del Transporte anima a los camioneros asturianos a hacer huelga: "Hay que parar"

"La gente está concienciada de que tiene que parar". La afirmación la ha hecho en COPE el Delegado en Asturias de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, Julio Zapico, tras la votación celebrada este domingo en la que participaron más de un centenar de camioneros del Principado y el 79 por ciento dijo sí a la huelga.

Han pasado casi ocho meses y los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas.

"Seguimos por debajo de costes, más o menos como en marzo", afirma Zapico que denuncia que "aunque en Asturias hubo empresas que subieron los precios, no cubrimos gastos porque ahora son más altos por culpa de la inflación".

Zapico confía en una respuesta masiva del sector del transporte asturiano y que "todo el que tenga un camión se sume a la huelga".

La voz cantante en la huelga de marzo la llevó la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA) que en esta ocasión no secunda los paros convocados por la Plataforma. Tampoco respaldan la protesta ASETRA ni CESINTRA. "Hay transportistas que han acudido a votar aunque sus asociaciones sean contrarias a la huelga", ha explicado Zapico.

La Plataforma para la Defensa del Transporte denuncia que la ley de transportes no se cumple en España. “La administración no debería dar lugar a que esto suceda. Les damos las soluciones, no buscamos que alguien nos las dé. Está la ley francesa de transporte, muy parecida a la nuestra pero con matices muy importantes a la hora del control, a la hora de sancionar, a la hora de responsabilizar a incumplidores... y de esa manera, la ley se estaría cumpliendo en España”.