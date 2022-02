La Plataforma contra la Oficialidad del Asturiano reta a Barbón a que haga un referéndum

La Plataforma contra la Oficialidad del Asturiano entrega en el Registro de la Junta General del Principado más de 20.000 firmas recogidas, principalmente en Oviedo y Gijón, contra la cooficialidad de la llingua, y antes de que saliera a la luz el famoso informe encargado desde la Consejería de Cultura que dirige Berta Piñàn. Desde la Plataforma, Beatriz Zapico, insiste en que no existe cooficialidad amable, nos quieren engañar a todos. Zapico adelanta además que seguirán instalando mesas para recoger firmas en más puntos de Asturias porque nos lo están pidiendo.

Zapico aclara que la plataforma que representa es absolutamente transversal, sin colores políticos, es una plataforma cívica a la que llegan personas de todos los colores políticos. Quieren que la gente tenga información sobre en que consisten las obligaciones liingüísticas que conllevaría la cooficialidad. Incide además a que a las mesas se nos han acercado personas diciendo que yo hablo asturiano porque quiero, no porque me lo impongan, y es que tal parece que están generando un conflicto entre los asturianos para que haya ciudadanos de primera o de segunda según sepas, o no, hablar el bable y los asturianos ya nacemos con identidad asturiana, no necesitamos una lengua inventada.

Sobre el trabajo que realiza la Plataforma, señala que cualquier sacrificio merece la pena para que no engañen a los asturianos porque no se pueden ocultar informes que pagamos todos por valor de 18.000 euros y no desvelarlos porque no les gustaba el contenido

Zapico reta además a los partidos de izquierda que apoyan la cooficialidad, Podemos, IU y Psoe a que lleven a cabo un referéndum para saber cuantos ciudadanos apoyan la oficialidad de la llingua. No lo llevan a cabo porque saben cual sería el resultado y no lo quieren acatar.

Se pregunta además de donde saldría el dinero para costear la oficialidad, ¿a que tendrían que renunciar los ciudadanos?.