El Pirata celebra el Premio Princesa de Asturias para Patti Smith: "Es una feliz noticia para la cultura del rock"

La concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a Patti Smith ha sido celebrada como una gran victoria para el mundo del rock. Una de las voces más autorizadas, el locutor de Rock FM, El Pirata, ha calificado la noticia en los micrófonos de COPE Asturias como un hecho muy positivo. Para Juan Pablo Ordúñez, el Pirata, es "una gran noticia que un príncipe de Asturias vaya para un personaje tan insigne de la cultura del rock, como es la Patty, que es como yo la llamo de toda la vida".

El Pirata ha recordado que este reconocimiento sigue la estela del que se le otorgó a Bob Dylan en su momento, consolidando la importancia del género en los galardones. La elección de Smith, una artista polifacética descrita por el locutor como "cantante, poetisa, escritora, fotógrafa, y también referente de mucha gente", ha sido recibida como "una feliz noticia, una gran noticia". Se espera que, a diferencia de Dylan en 2007, la artista estadounidense acuda a Oviedo a recoger el premio.

EFE/ Quique García Patti Smith

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La faceta de cantante, su gran preferida

A pesar de su carácter polifacético, El Pirata tiene claro con qué se queda de 'la Patty'. "La relevancia que para mí personalmente tiene Patti Smith es como cantante, ahí si es un referente", ha afirmado con contundencia. Aunque le pide una cosa: "no todo es bueno en Patty, me quedo con la falta de que escriba más canciones, esto es un hecho".

"No todo es bueno en Patty" El Pirata Comunicador de Rock FM

El comunicador ha rememorado el último concierto que ha dado Patti Smith en España, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid el 9 de octubre de 2025, donde las "emociones eran grandes". Según El Pirata, la clave de su éxito es "mantener la autenticidad propia como como artista y como persona a lo largo del camino de muchos años". En ese concierto, ha añadido, "demostró que sigue teniendo mucho respeto por su público y que quiere hacer las cosas bien", lo que se traduce en "tener una buena banda arriba del escenario" y "elegir un repertorio que haga vibrar a la gente".

EFE/ Quique García Patti Smith, en el festival Les Nits de Barcelona

El éxito de Patti es su autenticidad" El Pirata Comunicador de Rock FM

Una creatividad impetuosa y transgresora

El jurado de los premios, presidido por la bailaora María Pagés, ha destacado la "impetuosa creatividad" de la artista, que "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva". El acta resalta que Smith ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo".

Además de su música, el jurado ha valorado su faceta como escritora, con la que ha transmitido "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias". Su "actitud inconformista y transgresora" la ha convertido en un "ejemplo para muchas artistas" y en una figura que "sigue inspirando a las nuevas generaciones", según ha concluido el tribunal.