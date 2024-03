Pinchazo del primer Encuentro Nacional de Marcas Certificadas de Calidad, en Oviedo

Iba a ser una de las grandes citas incluidas en el programa de la capitalidad gastronómica de Oviedo, pero se ha quedado lejos de las expectativas. Al primer Encuentro Nacional de Marcas Certificadas de Calidad estaban invitadas las 377 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que hay en nuestro país, pero apenas acudieron medio centenar de personas, incluidos políticos.

Y eso que. como recalcó la directora del Instituto del Queso y responsable de la organización de este encuentro, Luisa Villegas, "hemos enviado cartas a las 377 denominaciones e IGPS de toda España, incluidas las asturianas. Había una cuota de 60 euros que viene a cubrir los gastos del del cóctel del mediodía, cien por cien producto asturiano".

No parece que fuera suficiente para conseguir convencerlos y que participaran en el Encuentro. De Asturias, acudieron los quesos con denominación de origen, la miel, la faba y la sidra, pero hubo ausencias tan significativas como las de la IGP "Ternera asturiana" o la del vino de Cangas.

Las marcas de calidad asturianas, sin ayudas europeas

Quien sí acudió al encuentro fue el ex candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, pero no como político sino como funcionario de la Unión Europea. Canga rehusó hablar de ningún otro tema que no fueran las marcas de calidad y las ayudas europeas al sector. Unas ayudas a la exportación que, por cierto, ninguna denominación de origen asturiana ha recibido, ni solicitado.

Ayudas para las que "hay un reglamento desde hace 10 años", explicaba Canga, destacando que "todos los años hay dos millones de euros que se reparten entre toda la Unión Europea y, de momento, yo lo que he visto es que hay cero euros para Asturias, simplemente porque Asturias no lo solicita".

El problema de Asturias es que las marcas certificadas de calidad son pequeñas y no tienen capacidad para asumir la complicada tramitación que exige Bruselas para conceder estas ayudas. Una solución podría ser realizar una solicitud conjunta, para la que algunas denominaciones reclaman el apoyo de la administración regional.

"Somos consejos reguladores muy pequeños". asegura la presidenta de la DOP "Queso de Afuega'l Pitu", Raquel Álvarez, recalcando que "lo que necesitamos es eso, que nos agrupen a los pequeños, poder ir de la mano y salir fuera".