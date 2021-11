Piden 11 meses para los padres que dejaron a sus hijos sin clase por la covid

El matrimonio de Cangas del Narcea acusado de sendos delitos de abandono de familia y desobediencia grave por no permitir que sus dos hijos de 15 y 11 años acudieran a sus clases el pasado curso académico por temor a contraer el covid se enfrenta a sendas penas de 11 meses de cárcel en el juicio que se celebrará este viernes en la sala de lo Penal, 2 de Oviedo.



Según la versión del fiscal, los padres se negaron de forma insistente a que sus dos hijos asistieran a sus respectivos centros escolares, donde iban a cursar segundo de la ESO y quinto de Primaria, y donde únicamente el mayor de ellos llegó a acudir un día a clase para realizar un examen.



Los respectivos centros escolares informaron a los padres, en sucesivos requerimientos, de las consecuencias de su persistente absentismo escolar y de la activación del correspondiente protocolo según indicaciones de la Consejería de Educación, sin que cambiaran su actitud.



Para el Ministerio Fiscal, el matrimonio alegó "motivos incoherentes" para no escolarizar a sus hijos, como que las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impedían "un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje".



Los padres también consideraban que la distancia social impuesta generaba "sentimientos de desconfianza ante los demás", desvitalizaba las relaciones, y dificultaba la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras.



Además, también advertían de que la visión continuada de personas y compañeros con mascarillas obstaculizaba una correcta comunicación verbal, impedía una comunicación fluida y potenciaba la individualidad frente a la colectividad.



Para la Fiscalía, no hay duda alguna de que los acusados incumplieron de manera grave los deberes inherentes a la patria potestad al inscribir a sus hijos en una escuela a distancia, americana, a pesar de saber que no está homologada en España, y por lo tanto sin ningún reconocimiento, y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral.



El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía de Menores les requirió de nuevo para la escolarización de sus hijos y les advirtió de que su incumplimiento podría ser constitutivo de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares para continuar con su formación.



Sin embargo, los acusados no modificaron su postura, lo que llevó a la Fiscalía a imputarles su presunta autoría en un delito de abandono de familia y otro delito de desobediencia grave. EFE