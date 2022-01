El PP pide una comisión de seguimiento para analizar los fondos europeos que pueda recibir Asturias

El grupo parlamentario popular en la Junta General del Principado solicitará la creación de una comisión de seguimiento sobre los fondos europeos de recuperación que se reúna mensualmente y en la que el Gobierno facilite información actualizada sobre la gestión de los mismos.

Según ha señalado en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP, Pablo González, Asturias "se juega mucho" con los fondos NextGeneration de la UE y es necesario "potenciar la actividad del parlamento" para que "apriete mucho más" al Gobierno y le exija información sobre los proyectos que tiene en cartera y la financiación que recibirán.

Según el parlamentario popular, el Ejecutivo asturiano tiene "dificultades" para gestionar su propio presupuesto , los fondos ordinarios que recibe de la Unión Europea y las ayudas estatales para empresas afectadas por la pandemia y no puede perder ahora la oportunidad que se le brinda de utilizar el Mecanismo de Resiliencia "como revulsivo y palanca para cambiar sus datos económicos".

LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Además, ha recordado que el parlamento asturiano aprobó "con generosidad" la ley de simplificación administrativa que presentó el Gobierno para reducir los trámites burocráticas en la gestión de estos fondos y que incluso podrá contratar a 180 expertos adicionales para llevarla a cabo.

"Lo que han hecho hasta ahora genera preocupación y necesitamos ejecutar el 250 por ciento de lo que nos den", ha apuntado el diputado del PP tras incidir en que otros parlamentos han adoptado iniciativas similares a la comisión que plantean, "que no es de investigación, sino de rendición de cuentas".

Según González, que ha advertido del riesgo de que el Ejecutivo autonómico "no quiera testigos de lo que está haciendo o no haciendo" , establecer ese control parlamentario resulta "ineludible" y su grupo no pretende "dificultar o poner zancandillas" sino intentar "que las cosas salgan".