A pesar de la pandemia, 34 mujeres emprendedoras han puesto en marcha una empresa en Asturias

A pesar de la pandemia del coronavirus, 34 mujeres han puesto en marcha una empresa en Asturias durante los cinco primeros meses del año. Son datos registrados por la Cámara de Comercio de Oviedo, que ha ayudado a 103 emprendedoras. Son datos que respecto al indicador de empresas creadas sitúa a Asturias en el segundo lugar de España, entre las 42 Cámaras participantes y el grado de cumplimiento de objetivo es el más alto a nivel nacional. La Cámara ovetense intensifica su trabajo en el programa (PAEM), Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres. Son labores de asesoramiento y ayuda a la creación de empresas, a través de una posición proactiva de acercamiento a cuantas iniciativas empresariales están surgiendo. Un programa, que coordina la Cámara de Comercio de España y que es financiada por fondos europeos, y que permite fomentar, apoyar y animar a las mujeres al autoempleo, para promover su inserción laboral, dinamizando y afianzando la actividad empresarial femenina y actuando como instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres. Anualmente el gabinete del Programa PAEM atiende a una media de 300 usuarias, ayudando a crear unas 60 nuevas empresas cada ejercicio.

Según los últimos datos de una consultoría privada, en Asturias por cada diez empresas creadas por hombres hay once creadas por mujeres, son números del año 2018. El estudio también indica que algo más del 45% de los asturianos no emprende debido a que tiene miedo al fracaso, casi 39% no lo hace poruqe tiene una percepción baja de sus capacidades. Con estos datos, si nos comparamos con el resto del país, los asturianos se sienten menos capaces de emprender.