"Hay que activar más que nunca el escudo social". La frase la repite con insistencia el presidente del Principado, Adrián Barbón. La oposición, sin embargo, trata de demostrar que los Servicios Sociales en Asturias no funcionan como deberían y dejan mucho que desear.

La lista de espera para valorar la discapacidad en Asturias llega a superar los tres años. Hay, al menos, 18.000 expedientes que acumulan ese retraso. La situación llega a ser dramática para las familias que están pendientes de ese trámite para poder optar a las ayudas correspondientes. El Partido Popular ha denunciado en el parlamento asturiano que hay personas con autismo que están buscando recursos en otras comunidades autónomas porque el Gobierno de Asturias, presidido por el socialista Adrián Barbón, no les ofrece los servicios que necesitan. "Es muy grave que los asturianos tengan que buscar opciones fuera del Principado porque no se les ofrece el servicio ágil y de calidad que precisan", ha denunciado la diputada popular, Reyes Fernández Hurlé, en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales.

"Urgen cambios y comprometer los recursos para agilizar la gestión", ha manifestado Hurlé que también ha pedido al Gobierno de Asturias que explique "si seguimos con 18.000 expedientes con retraso".

La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, admite que "esa es la realidad" y se ha comprometido a movillizar "todos los recursos a nuestra disposición" para atajar las listas de espera. "Si fuimos capaces de doblegar las listas en materia de dependencia, les digo alto y claro que antes de que acabe la legislatura lo conseguiremos también en el ámbito de la discapacidad", ha dicho Melania Álvarez.

Sobre la salida de Asturias de personas con autismo en busca de ayuda, la consejera ha explicado que "me preocupa la atención temprana". En ese sentido, Melania Álvarez ha explicado que "trabajaremos para que esa atención se garantice y se pueda ampliar a aquellas personas que la necesiten".

AYUDAS AL ALQUILER

A las críticas por el funcionamiento de los servicios sociales del Principado se ha unido el diputado de Podemos, Rafael Palacios, con el retraso de los pagos de las ayudas al alquiler para jóvenes y familias sin recursos. "No solo llegan tarde es que, además, exigen requisitos propios de psicópatas". Lo dice porque los beneficiarios no pueden tener deudas con la Administración. "Pues claro que tienen deudas y más que van a tener si los precios siguen subiendo y las ayudas siguen sin llegar y no se actualizan".

"Requisitos psicópatas en ningún caso, son requisitos a fondos públicos y debemos ser lo más riguosos posibles", ha respondido la consejera de Derechos Sociales que ha anunciado que el Principado elevará la partida destinada a las ayudas al alquiler de vivienda en 4 millones de euros, lo que supone un aumento presupuestario del 45 por ciento, con lo que se podrán conceder más de 6.700 prestaciones.