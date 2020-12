Pepita, de 80 años, la primera vacunada en Asturias contra la COVID

Eulalia Josefa Paleo, conocida como Pepita, es la primera persona que ha recibidio la vacuna contra la COVID en Asturias. Pepita, de 80 años, es originaria de Lugo pero lleva viviendo en Gijón prácticamente toda la vida, en el barrio de La Calzada. Desde hace doce tiene su domicilio en la Residencia La Mixta, la más grande de toda Asturias con más de trescientos residentes y un número similar de trabajadores.

"Me encuentro muy bien", ha contado Pepita en un encuentro telemático con los medios de comunicación en el que ha estado acompañada por Socorro Mancebo, técnico auxiliar de cuidados del ERA, que ha sido la primera trabajadora sociosanitaria que se ha vacunado en Asturias. A las dos les ha puesto la primera dosis la enfermera del área sanitaria V del SESPA, Lara Menéndez.

"Yo no tengo miedo, he pasado tanto que no tengo miedo a nada", ha explicado Pepita.

Usuarios y trabajadores de la Residencia Mixta de Gijón han sido las primeras personas que han sido inoculadas en la primera fase de la vacunación contra la covid-19 que ha comenzado este domingo de forma simultánea en toda España y que en Asturias se pretende llegar a unas 150.000 personas a lo largo del primer trimestre de 2021.

Agentes de la Guardia Civil han trasladado, a primeras horas del día, en un furgón hasta Gijón las primera dosis de las vacunas de la farmacéutica Pfizer para comenzar este proceso que en España se ha iniciado en una residencia de Guadalajara.

Araceli, una mujer de 96 años, residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid en España, nerviosa por la expectación mediática, pero "muy contenta" y confiada de que entre todos "el virus se nos vaya".

Tras los residentes y profesionales de residencias en Asturias -unas 23.000 personas- se procederá vacunar a los trabajadores sanitarios de primera línea y a los considerados esenciales de segunda línea antes de hacerlo con el grupo de personas con alto nivel de dependencia.

Para ello, a partir del lunes, cincuenta equipos integrados por 148 profesionales -una enfermera y al menos un técnico- recorrerán otros centros asistenciales para continuar con el proceso de vacunación en Asturias, aunque en algunos casos las dosis se suministrará a domicilio.

En una fase posterior, y en función del ritmo de recepción de las vacunas y de sus características técnicas dado que se dispondrá de las diseñadas por otros laboratorios al margen de Pfizer, se distribuirá al resto de la población por grupos de edad y siempre previo aviso de las autoridades sanitarias para que las personas citadas acudan al centro de salud o a los puntos de vacunación que se establecerán.