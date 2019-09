Pepe Álvarez pide que se haga justicia en el caso Hulla

Dos años después de las primeras actuaciones, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ya ha elaborado el informe definitivo sobre el "caso Hulla", el presunto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa.

La UCO sostiene en su informe que la fortuna del ex líder minero, José Ángel Fernández Villa, procede del desvío de fondos de aquella obra. Asegura que Villa influyo directamente en el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para elaborar el decreto que permitió la concesión de más de 30 millones de euros de subvención al proyecto. Un dinero que, según el informe, acabaría, en buena medida, en manos del ex líder del SOMA y de su mano derecha, el ex presidente del montepío minero, José Antonio Postigo.

Tras este informe, la fiscalía anti corrupción ya ha pedido al juez que se identifique a todos los funcionarios que participaron en la concesión de esta subvención para depurar responsabilidades.

Las primeras reacciones a las acusaciones de la UCO llegan desde la UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, intenta desvincular al sindicato socialista de cualquier responsabilidad en este escándalo y espera que se haga pronto justicia.

Álvarez, asegura que la UGT esta colaborando con la investigación y confía en que este último informe de la Guardia Civil sirva para avanzar y cerrar, de forma definitiva, la instrucción del caso: “Que se haga justicia y se condene al responsable, o responsables, de semejante fechoría”