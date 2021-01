Peluqueras/os y trabajadores del sector de la estética piden recuperar el IVA reducido

Oviedo, Gijón, Avilés, Corvera, Mieres, Langreo y Llanes eran escenario hoy de sendas concentraciones por parte de profesionales de salones de peluquería y estética. Recuerdan que en el año 2012 el sector sufrió la subida del IVA del 8% al 21%, lo que provocó un profundo retroceso y la desaparición de muchos negocios en Asturias. A esta hay que sumar el fuerte impacto de la crisis sanitaria. Un sector, aseguran, que , en estos momentos, contempla impotente el peligro de esta situación para muchos salones de peluquería y cientos de puestos de trabajo, sobre todo femenino y jóvenes.

Recuerdan además qeu en 2018 se aprobó una Proposición no de Ley (PNL) para devolver al sector el IVA reducido que le pertenece. PNL que fue presentada por el PSOE y apoyados por Unidas Podemos, PNV y ERC y que entonces eran los partidos de la oposición. Curiosamente, esos partidos que son los que ahora gobiernan, no solamente no aplican lo que aprobaron, sino que han votado NO en la Proposición no de Ley presentada por VOX para devolvernos nuestro IVA reducido, y también lo han hecho en las dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentadas por el BNG y Compromís.

La portavoz de la paltaforma "Creer en Nosotros", Noemí Menéndez, dice que pedimos lo que es nuestro, que nos lo devuelvan, porque ocho años más tarde seguimos pagando el 21% de IVA. A todo ese une, dice Noemí, que los salones ya no se llevan como se llenaban, sobre todo por las restricciones que tenemos debido a la crisis sanitaria y la gente tiene miedo, señala además que las Navidades fueron pésimas, yo en Nochevieja tuvo cuatro personas, en la vida.