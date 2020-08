Peligran los conciertos de las fiestas de San Mateo

Que las fiestas de San Mateo iban a ser unos festejos diferentes este año estaba claro debido a la pandemia sanitaria. Lo venía diciendo por activa y por pasiva el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. Unas fiestas que, de momento, se limitan a las actividades infantiles en el Palacio de Congresos y a los conciertos en el Auditorio Príncipe Felipe. Conciertos, no obstante, que corren el riesgo de no poder celebrarse porque la Consejería de Salud ha echado para atrás el primer informe de protocolo de seguridad enviado por el Ayuntamiento que recogía un aforo máximo de 800 personas. Desde el Principado exigen más distancia de seguridad entre asistentes, con lo que el Consistorio ha enviado un segundo informe limitando la entrada a 700 personas. Ahora la pelota está en el tejado de la Consejería, que debe de pronunciarse al segundo informe de los técnicos municipales. Sí no dan el visto bueno y el aforo tuviera que reducirse aún más, la concejala de Festejos, ya advierte de que no habría conciertos en el Auditorio porque no sería económicamente viable.

Lo que sí ha aprobado la Consejería de Salud es la celebración del Festival de Música Indie "Vetusta Suena" en la Fábrica de Armas de La Vega tras recibir un nuevo protocolo de seguridad. Las normas reelaboradas por el Ayuntamiento limitan el aforo a 300 personas y la organización de establecer un orden de entrada escalonado dividiendo al público en dos grupos de 150 personas que entrarían al recinto fabril popr separado con un intervalo de quince minutos entre ambos. Otra de las cuestiones que se matizan es que tampoco se podrá consumir alcohol en el Festival.