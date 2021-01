Pedro Sánchez pone Asturias cómo ejemplo de lucha contra la pandemia

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha puesto este miércoles al ejecutivo del Principado de Asturias de ejemplo de cómo hay que actuar para luchar contra la pandemia del coronavirus, adoptando "difíciles medidas que por desgracia son indispensables" para salvar el mayor número de vidas.

Así lo ha asegurado durante el acto que ha celebrado la Federación Socialista Asturiana (FSA) para celebrar su 120 aniversario, y en el que Sánchez ha participado de forma telemática, con un vídeo.

En su intervención, el líder socialista ha descrito a la FSA como "una aleación indispensable de coraje" y "lucha obrera", y como "una de las organizaciones más recias, maduras y sensatas" del país, por la seriedad" de su criterio político.

Asimismo, ha destacado que los socialisas asturianos llevan gobernando de forma "prácticamente ininterrumpida" el Principado y ha vaticinado que lo seguirán haciendo.

"No me cabe duda, la Asturias del futuro será la que edifique la Federación Socialista de manera protagonista porque no hay ningún otro partido que se identifique tanto con la esencia de vuestra comunidad", ha afirmado, antes de alabar la gestión de su "amigo" el presidente asturiano y secretario general de la FSA, Adrián Barbón.

Barbón reivindica una Asturias que "no calle ante nadie"

Adrián Barbón fue el encargado de cerrar el acto, con una intervención en la reivindicó el papel que debe jugar Asturias en el conjunto del país, una comunidad que "alce la voz siempre que sea necesario" y no calle "nunca ante nadie".

Barbón ha señalado que el principal reto al que se enfrenta el Principado es vencer la pandemia del coronavirus, cuya tercera ola está teniendo consecuencias "dramáticas", para lo que ha defendido la importancia de contar con una sanidad pública fuerte, que se une a la "esperanza" que proporciona las administración de las vacunas.

El presidente autonómico también ha confiado en que la obtención de los fondos europeos situarán "en la vanguardia" a Asturias, que debe apostar en las próximas décadas por las políticas de ciencia e innovación.

Barbón ha hecho repaso a la historia de la FSA-PSOE que, "con sus aciertos y errores", ha sabido "caer y levantarse" gracias a una militancia de la que ha dicho sentirse "profundamente orgulloso".

"No arrinconamos la memoria, no nos avergonzamos de ella", ha apuntado antes de recordar a los miles de exiliados y víctimas de la dictadura franquista que fueron "mártires de la libertad".

Tras agradecer la labor de sus antecesores en la Secretaría General del partido y de la Presidencia del Principado, ha apuntado que la organización socialista siempre mantiene abiertas "sus puertas" a todas las personas que "tienen hambre de mañana".