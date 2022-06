Pedro Alonso sobre la covid: "Nadie sabe con certeza hacia dónde va a evolucionar la pandemia"

El epidemiólogo Pedro Alonso Fernández, experto en enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres del planeta, asegura que nadie sabe realmente cómo va a evolucionar la pandemia de coronoavirus, aunque lo más razonable es pensar que van a seguir surgiendo nuevas variantes de covid.



En su opinión, aunque nadie sabe con certeza hacia dónde va a evolucionar la pandemia, si tuviera que hacer una predicción apostaría por la aparición de nuevas variantes que espera no sean más graves, pero posiblemente sí igual de transmisibles o más que la ómicron.



No obstante, la gran incógnita va a ser si las vacunas disponibles van a seguir protegiéndonos adecuadamente frente a las nuevas variantes que vayan surgiendo o si habrá que ir, como ocurre con la gripe, a vacunaciones anuales.



"A día de hoy no tengo la respuesta y sospecho que nadie las tiene", ha señalado tras participar en el jurado que hoy ha otorgado en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional a la emprendedora social británica Ellen MacArthur por su lucha para acelerar el cambio hacia una economía circular.



En su opinión, "uno de los dramas de la ciencia y la sanidad es la incapacidad muchas veces de los científicos y responsables de salud de no tener la capacidad de decir no lo sabemos", y en caso de la pandemia de coronavirus lo razonable sería eso, "decir: no sabemos cómo va a evolucionar".

MÁS CONTAGIOS EN LAS RESIDENCIAS

El número de contagios detectados semanalmente en las residencias sociosanitarias asturianas sigue en mínimos, aunque en la última semana han repuntado a29, frente a los 17 de la anterior, según los datos publicados este jueves por el Gobierno del Principado, recopilados entre los días 30 de mayo y 5 de junio.



Se trata del primer repunte tras nueve semanas consecutivas de descenso de la incidencia de la covid en las residencias.



En concreto, la semana pasada se detectaron 22 positivos entre los residentes, 17 más que en la anterior, y 7 entre los trabajadores, 5 menos que en la semana precedente.



La red de residencias sociosanitarias de Asturias está compuesta por 270 centros, tanto públicos como privados, que dan servicio a unos 13.500 usuarios. EFE