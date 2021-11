"El pasaporte COVID es un parche más", dice el presidente de los hosteleros asturianos

Los hosteleros asturianos miran con recelo y preocupación el aumento de contagios por coronavirus en otros países de Europa y en otras comunidades españolas. La sexta ola ha llegado, y aunque por ahora, no habrá nuevas restricciones para el sector hostelero en la comunidad, estamos a las puertas de un fin de semana festivo y muy cerca de las fiestas navideñas, con lo que la interacción social aumenta y, como se está comprobando, también los contagios. Es verdad que la vacunación está haciendo su trabajo y ese aumento de positivos no se traduce en la misma proporción en hospitalizaciones.

Con todo, los hosteleros confían en que la situación no empeore, sobre todo en los centros hospitalarios y vuelvan las restricciones. El presidente de la patronal en Asturias (OTEA), José Luís Álvarez Almeida critica los parches que se están poniendo para frenar los contagios como es el pasaporte COVID; "si nos hacen bailar sevillanas, tendremos que bailar sevillanas con tal de que no nos cierren, pero son parches, estamos jugando con parches, no hay una política nacional clara para que sepamos donde tenemos que estar y que tenemos que hacer", sentencia el presidente de los hosteleros asturianos. Almeida incide además, en que en una población mayor como la asturiana "pedirles a nuestros padres, a nuestros clientes de toda la vida que tengan disponible el pasaporte COVID en el teléfono móvil o en un papel.....unos lo tendrán, otros lo habrán olvidado, otros por temor, empezaremos a meterles el miedo en el cuerpo, con lo que yo creo que la solución tiene que pasar por esa tercera dosis que ya se está inoculando. Álvarez Almeida incide además en seguir manteniendo las medidas que están implementadas, medidas de precaución como el uso de la mascarilla que lógicamente, va en la responsabilidad individual y también es importante la ventilación cruzada que mantienen los locales de hostelería.