El Partido Popular pide depurar responsabilidades tras los fallos en las oposiciones al Cuerpo de Maestros

El Partido Popular ha exigido que sean "inmediatamente cesados" los responsables de la Consejería de Educación culpables de los fallos que se produjeron a la hora de publicar la lista provisional de aptos en las oposiciones al cuerpo de maestros, que inicialmente se confeccionó con una baremación errónea.

Así lo ha señalado este lunes la diputada popular Gloria García en rueda de prensa, quien ha pedido que se depuren responsabilidades sea "quien sea", al considerar que los errores en la confección del listado de maestros que superaron las últimas oposiciones es culpa de la "incompetencia" de la Consejería y se trata de un "desprecio" a los opositores y tribunales.

García ha relatado que estas oposiciones han sido un "cúmulo de despropósitos", que también ha tenido reflejo en los propios exámenes, cuyos supuestos prácticos contaban con una "dificultad excesiva" y eran "totalmente diferente a otras" convocatorias.

"No se sabe los criterios reales. Las reclamaciones quedan en el limbo", ha puntualizado la diputada tras asegurar que, después del suceso de la publicación de las listas erróneas, una de las aspirantes precisó el traslado a urgencias por un "ataque de ansiedad".

García ha lamentado que ante estos episodios "nadie da la cara" en el departamento que dirige Lydia Espina y ha señalado que el responsable de tal "desaguisado" si tuviera "vergüenza tendría que estar en su casa".

"Exigimos al presidente (Adrián Barbón) que adopte las medidas correspondientes. Se han estado riendo del esfuerzo, del sacrificio y de la ilusión de 6.500 opositores", ha concluido.

Según Educación, el error en las listas provisionales de aptos en las oposiciones al cuerpo de maestros se detectó tras haber sido colgadas en Educastur, y se "procedió a retirarlas de inmediato". Este error no afectaba a la especialidad de Infantil, ya que su procedimiento concluirá la próxima semana.

La administración revisó los listados provisionales y comprobó que el programa que aplica el baremo "utilizó una ponderación anterior, de los últimos años" por lo que procedió a corregirla y volvió a publicar los listados en el portal de Educastur tres horas después.

En total, se localizaron once aspirantes que aparecían en la primera publicación y no están en la que se ha subsanado, por lo que once excluidos inicialmente sí que han entrado en los listados.