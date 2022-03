La mayoría de los camioneros asturianos siguen parados, aunque aumentan las presiones y el pesimismo

Tras 15 días de huelga, Asturias sigue siendo, junto con Galicia y el País Vasco, una de las comunidades con mayor seguimiento del paro en el sector del transporte de mercancías por carretera. Aunque este lunes se podía ver circular algún camión más que la semana pasada, la gran mayoría continúan parados, al considerar insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno.

El presidente de UITA, José Fernández, coordinador en Asturias de la plataforma convocante de los paros, insiste en que las ayudas y rebajas del gasóleo anunciadas por el ejecutivo no cubre, ni de lejos, el aumento de costes que ha sufrido el sector en los últimos meses. "Están hablando de 20 céntimos y en cosa de tres días el gasóleo ya subió diez céntimos", destaca, "nadie nos garantiza que dentro de un mes el gasóleo no esté a 2 euros con cincuenta".

Para Fernández, la solución sigue siendo que el gobierno habilite una fórmula que garantice queno se puedan realizar contratos por debajo de los costes. "No 'pedimos más que los costes, luego las tarifas que las fije cada empresa", insiste, "pedimos cubrir costes, no limosnas".

La plataforma se mantiene firme, pero el cansancio empieza a notarse entre los camioneros asturianos, cada vez más pesimistas. "La situación está muy mal", nos confiesa Tino, que en su desesperación plantea incluso "coger todas las llaves de los transportistas que estamos parados y llevarlas al Ministerio, que haga con los camiones lo que quiera".

También aumentan las denuncias de presiones de las empresas cargadoras para que los camiones vuelvan a circular. "Hay alguno que, por miedo a perder contratos, tiene que ponerse a cargar", nos asegura Moisés, que reconoce que han sido varios los que han vuelto este lunes a circular, pero "por miedo", insiste.

La Plataforma anima a seguir parados, las grandes empresas a volver a la normalidad

En un mensaje colgado este lunes en sus redes sociales, los responsables de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera han incidido en que la Administración "sí o sí tiene que dar una solución porque tampoco puede aguantar mucho más" en esta situación, en referencia a los problemas de suministro derivados de su movilización.

"Lo vamos a conseguir, llevamos quince días de paro y seguramente estemos en la recta final, ahora mismo es muy importante que sigamos haciéndonos visibles", han destacado estas fuentes, que han insistido en que, pese al acuerdo suscrito por las principales asociaciones de transportistas y el Gobierno el pasado jueves, la situación actual "es mucho peor" que cuando arrancó su protesta.

Sin embargo, las grandes empresas de transporte por carretera de mercancías hablan ya de "práctica normalidad" en todo el territorio español, "menos Asturias, Galicia y el País Vasco".

Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías aseguran que el volumen de camiones que circulan por las carreteras este lunes es ya "mucho mayor", después del acuerdo alcanzado en la madrugada del jueves al viernes con el Gobierno.