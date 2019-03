El parlamento asturiano se suma a la huelga feminista del 8 de marzo

La Junta General del Principado de Asturias no celebrará la sesión plenaria de este viernes, dedicada a las labores de orientación al Gobierno, según ha acordado este lunes la Junta de Portavoces. La decisión, sin embargo, no ha sido unánime. PSOE, Podemos e IU ganaron la votación a la hora de suspender el pleno, mientras que PP, Foro y Ciudadanos se mostraban en contra y planteaban la posibilidad de otras opciones para defender los derechos de las mujeres ese día.

De esta forma, el pleno del parlamento asturiano de esta semana se concentrará en la sesión del jueves, que es la de control al Gobierno, destinada a preguntas e interpelaciones a miembros del Ejecutivo. Ese día, además, los grupos tendrán que ponerse de acuerdo para acordar una declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El portavoz del PSOE Marcelino Marcos Líndez ha explicado a los periodistas tras la reunión que ya el año pasado se decidió que no hubiera pleno para solidarizarse con una reivindicacion "legítima". Ha añadido que si era importante el año pasado, éste aún lo es más por "el mensaje que están dando los grupos de derecha en este país a la hora de no defender derechos que han costado mucho sacrificio".

Concha Masa, de Izquierda Unida, ha considerado importante dar "visibilidad" a la huelga del 8 de marzo, mientras que la portavoz de Podemos, Lorena Gil, ha dicho que la movilización del pasado año marcó "un antes y un después". Gil ha explicado que donarán la parte proporcional de su salario de ese día.

Sin embargo, la mitad de los grupos no ha estado de acuerdo con la suspensión del pleno. La presidenta del PP de Asturias ha reprochado a PSOE, Podemos e IU que no se acordaran del 8 de marzo cuando se pactó el calendario para lo que quedaba de legislatura, hace pocos meses. "Hoy se ha roto el calendario", ha dicho, añadiendo que la huelga "no se puede imponer" y que se podrían plantear otras alternativas para demostrar el apoyo de la Junta a los derechos de las mujeres.

En la misma línea, Pedro Leal, de Foro Asturias, ha insistido en que la huelga tiene que ser un derecho y no una obligación, añadiendo que los diputados regionales no tienen derecho a huelga. Leal ha lamentado que algunos grupos intenten utilizar el 8M con "fines electoralistas".

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha dicho que había otras opciones mejores que suspender el pleno, como una declaración institucional ese mismo viernes, o un parón de dos horas. "Existe desigualdad, pero la vía para solucionarla no es suspender una sesión plenaria", ha zanjado.