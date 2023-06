Paralizado el traslado de material de la Escuela de Minas de Oviedo al Campus de Mieres

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha amparado la petición de Think Tank- una asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Oviedo- para paralizar de forma cautelar el traslado de los enseres que tenía previsto adjudicar la institución académica a una empresa para iniciar el proceso de traslado de la Escuela de Minas al Campus de Mieres.



Este tribunal, un órgano administrativo no jurídico integrado en el Ministerio de Hacienda, ha dictado esta medida cautelar hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo de Oviedo resuelva el recurso planteado por Think Tank contra la decisión de la Universidad de Oviedo de trasladar los estudios de ingeniería de Minas a Mieres, según ha confirmado a EFE el presidente de esta asociación, Juan José del Campo.



Del Campo ha explicado que plantearon la nulidad de la licitación del material necesario para iniciar el próximo curso los estudios de Minas en Mieres basándose en que la Universidad estaba sacando a concurso un traslado que está relacionado con el proceso judicial planteado por esta asociación.



En este sentido, ha precisado que el traslado de estos enseres podría hacer irreversible el actual proceso judicial, ya que "una vez trasladado sería difícil" que el material volviese al centro universitario de Oviedo.



El presidente de esta asociación ha apuntado que el Tribunal Contencioso Administrativo de Oviedo abrió una pieza separada sobre la posibilidad de establecer una medida cautelar al traslado, que también está pendiente de resolverse.



La Universidad de Oviedo ha rechazado hacer declaraciones sobre esta medida cautelar del traslado de enseres de la escuela de Minas, que también rechaza el Ayuntamiento de Oviedo mediante acciones judiciales para tratar de frenar que estos estudios se impartan en Mieres. EFE