Parados denuncian retrasos de meses en las ayudas para cursos de formación

La portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Gil, ha denunciado este lunes los retrasos que se vienen produciendo en el pago de las ayudas a los parados que realizan cursos de formación, una situación que va acompañada de la progresiva privatización de dichas actividades, ha apuntado.

Gil ha comparecido en rueda de prensa junto a tres personas afectadas por dichos retrasos tras realizar sus cursos en centros de Llanera y Gijón y que vieron retrasado durante meses el pago que les correspondía para sufragar los gastos de transporte y la ayuda por discapacidad en dos de los casos.

Los alumnos afectados han señalado que, pese a cubrir diariamente el parte de asistencia a los cursos, los pagos se fueron retrasando durante meses y solo se realizaron después de que presentarse una queja formal ante el Servicio Público de Empleo (SEPEPA) que les abonó recientemente y sin especificar a qué correspondían las cuantías adeudadas, que en algún caso llegaban a sumar 745 euros.

Beatriz Ooms, Juan Luis Menéndez y Guillermo Pérez han relatado que, dada su situación de desempleados, los retrasos en el pago de esas cantidades les dificulta la asistencia a los cursos a la hora de desplazarse a los centros y a recurrir a la ayuda de sus familias para afrontar esos gastos.

Según la portavoz morada, de esta forma algunos a abandonar su formación "porque no se lo pueden permitir" y llega a provocar que, en algunos casos, los propios docentes les presten dinero para que sigan acudiendo, una situación "intolerable" y que se perpetúa "con un colectivo vulnerable".

Gil ha incidido en que el Gobierno regional se comprometió en la Junta General a agilizar la gestión de esas ayudas ya que "el atasco" está en el SEPEPA pero estos hechos se siguen repitiendo mientras el Ejecutivo autonómico "mantiene la apuesta por la privatización de la formación para el empleo".

Así, ha señalado, de cara a 2020, mientras los centros privados tienen ya previsto impartir unos 300 cursos los públicos con los que el Principado cuenta en Cerdeño, Langreo, Gijón y Avilés no tienen programación para este año y no la tendrán hasta dentro de varios meses, a lo que se añade el escaso mantenimiento de dichas instalaciones alguna de las cuales pasó meses sin calefacción o no disponen de ascensor.

"Es una situación caótica que se debe la ineficiencia y la desastrosa gestión del Gobierno asturiano", ha apuntado Gil.