Paloma Gázquez (PP), a punto de ser expulsada del Congreso por hablar del escándalo de los trenes de Asturias

La diputada nacional del PP, Paloma Gázquez, ha estado a punto de ser expulsada este jueves del hemiciclo del Congreso de los Diputados por aprovechar su intervención para denunciar el escándalo de los trenes de FEVE mientras en la Cámara Baja se debatía la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global.

"Asturias va a necesitar cooperación social ante la delirante situación que viven sus infraestructuras con trenes que no llegan porque no caben por los túneles y que después nos dicen que eran demasiado pequeños". Ese era el argumento que defendía Gázquez cuando recibió la primera llamada al orden por parte del socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ejercía en ese momento como presidente de la Cámara, y que la advertía de que no se estaba ciñendo al asunto que se estaba debatiendo. Gázquez, sin embargo,entendía que el tema sí venía al caso porque "estamos ante un tema sangrante que nos va a costar dinero a todos los españoles sin que sepamos aún cómo se va a pagar la indemnización o por qué se ocultó la información durante dos años". Fue en ese momento cuando la diputada asturiana del PP recibió la segunda llamada al orden por parte de De Celis que le comunicaba que sería expulsada si no se ceñía al asunto que se debatía y tenía que apercibirla en una tercera ocasión.

Finalmente, Gázquez no fue expulsada y retomó el hilo de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global aunque entendía que sus palabras "sí estaban motivadas" porque "resulta inevitable que si España quiere exportar la gestión de infraestructuras tendriámos que hacerlo de una forma apropiada, ordenada y correcta". Sus palabras ya habían desatado el aplauso en la bancada del PP mientras la diputada asturiana afirmaba ,"cómo vamos a exportar esto.