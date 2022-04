El Padre Valdés ya tiene su plaza en Oviedo

El Padre Valdés ya tiene su reconocimiento en Oviedo. Desde este 25 de abril, una plaza del Parque del Campillín lleva su nombre, precisamente además, el día que cumple 86 años. José Luís Álvarez Valdés ha sido durante casi 50 años todo un referente en la docencia. Primero en el Colegio de los Dominicos, en Oviedo, y hasta junio de 2002 en La Felguera. Han sido miles los alumnos que han pasado por las manos de este fraile dominico, además de jugadores de hockey, una de sus pasiones deportivas junto al montañismo y el senderismo.

Señala el Padre Valdés que su primer contacto con un stick de hockey fue en el monasterio de Corias, en Cangas del Narcea, aunque por entonces, jugaban en el patio con madreñas. LLegó a Oviedo en el año 1936 donde hizo germinar la semilla del hockey y de donde salieron grandes campeones. No en vano, el fraile dominico levantó ocho campeonatos de España y más de una decena de sus jugadores terminaron siendo convocados para representar a España.

Han sido muchas las personas, entre ellos, ex alumnos los que se han acercado al Parque del Campillín para acompañar al Padre Valdés en un día tan señalado para él, como es el reconocimiento de una ciudad y de unos alumnos a su trayectoria docente, deportiva y, sobre todo, humana. En declaraciones a la prensa, el religioso señala que "realmente que es algo que no me esperaba, algo que han promovido un grupo de ex alumnos, lo cual es para mí es una satisfacción, porque después de hacerlos trabajar y de ponerles algún cero, tienen la generosidad de acordarse de tí".

El Padre Valdés descubría la placa que lleva su nombre junto al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, con quien le une una amistad de muchos años. El alcalde recuerda su paso durante un año por el Colegio de los Dominicos y como posteriormente se lo llevó al Centro Asturiano cuandó ostentó la presidencia.