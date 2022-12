El padre de Olivia, la niña asesinada en Gijón, declara ante la juez: "Las alimañas no entienden de sexos"

El padre de Olivia, la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre el pasado octubre en Gijón, ha ratificado la declaración que prestó ante la Policía al día siguiente de los hechos y ha pedido ante los medios de comunicación que este caso sirva para concienciar y "legislar" para proteger a los menores.



"Dejamos una niña feliz a las cinco y media para empezar una vida y nos devolvieron una caja blanca en el anatómico forense de Oviedo" ha resumido Eugenio García a su salida del juzgado en Segovia, donde ha declarado vía telemática ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón.



Se ha referido así a los hechos que ocurrieron poco antes de la medianoche del domingo 30 de octubre en un piso situado en el número 71 de la calle Gaspar García Laviana, en el barrio gijonés de El Llano, donde la mujer, de 48 años, y su hija vivían desde hacía unos pocos meses.



La Policíaencontró a la niña ya fallecidapor la ingesta de fármacos, tendida en la cama junto a su madre que, presuntamente, se los habría administrado disueltos en una taza de cacao. La mujer indicó a los agentes que también había tomado pastillas, por lo que fue evacuada, ya detenida, al hospital, antes de ser trasladada al día siguiente a las dependencias policiales.



Eugenio García fue alertado en su casa de Segovia por la policía y se trasladó hasta Gijón, donde relató a los periodistas que hacía unos días había obtenido la custodia después de cinco años de proceso y que la niña se había quedado a cargo de la madre el sábado y tenía pensado recogerla él el martes para llevársela a Segovia.



A preguntas de los medios de comunicación este lunes, Eugenio García ha negado tener ninguna información sobre la madre de la pequeña, ahora en prisión provisional: "Yo lo que voy mucho es al cementerio a ver a mi hija, a hablar con ella y de vez en cuando la escribo alguna carta, es lo que hago", ha respondido.



Sobre sus expectativas en este proceso, ha contestado "lo que quiero no me lo van a dar, que es a mi hija", aunque ha añadido que espera "reconstruir su vida, de cero" y conseguir que Olivia no haya muerto "en balde".



En este sentido, le gustaría que este caso sirviese para "remover conciencias", tener "amplitud de miras", "legislar" y "proteger a los niños de una vez por todas" ya que, en su opinión, están "desamparados".



Ha insistido en que "las alimañas no entienden de sexos": "El que es malo, es malo, y el que hace esto, hace esto, es lo que hay. Y una vez estará aquí un padre, como yo, que he perdido una hija, y en otras por desgracia, estará una madre, esa es la realidad", ha defendido.



García ha acudido a la cita acompañado por su abogado, Daniel Labrador, quien en declaraciones a los medios ha señalado que el próximo lunes el juez tomará declaración a los profesionales del hospital Jove de Gijón, donde fue trasladada la madre después de los hechos.



"Son unas declaraciones importantes porque son las únicas declaraciones en las que, a fecha de ahora, la madre ha manifestado algo relativo a los hechos", ha comentado el letrado, que no ha querido detallar nada sobre el contenido de las mismas.



Acerca del resto del proceso, Labrador ha augurado que será "largo" y ha negado que a esta parte le falte algún detalle por averiguar: "Lagunas, en este aspecto, creo que no las tiene nadie en España. Creo que está meridianamente claro qué es lo que sucedió", asegura, confirmando que "buscaremos la pena de prisión permanente revisable».