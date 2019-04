'Pachón' no dimite

El secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA), José Ramón García Alba, más conocido como 'Pachón', no va a abandonar el cargo pese a que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha ratificado la condena a ocho meses de prisión y 32.900 euros de multa e indemnizaciones dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo por incendiar un monte en Tineo, en abril de 2015.

“Estoy siendo perseguido porque no hay pruebas contundentes contra mí”, ha asegurado García Alba en COPE. “Tener a las vacas pastando en ese monte no es una prueba contundente para condenarme y me atacan por el cargo que ocupo”.

García Alba ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo y confía en ser absuelto porque “no hay pruebas”. Se reafirma en su inocencia y manifiesta que agotará “todas las vías legales posibles” en su defensa porque "son muchos los ganaderos asturianos que se ven injustamente investigados o condenados sin haberse probado su participación en incendios forestales.

Estos argumentos no convencen a la Coordinadora Ecologista de Asturias que pide la dimisión "inmediata" de José Ramón García Alba.

"No podemos permanecer impasibles. El Secretario General de UCA debe dimitir de forma fulminante. Hay que recordar que el incendio provocado por el señor Pachón destruyó 38 hectáreas de monte bajo, robles y castaños", destaca el colectivo ecologista.

Para los ecologistas la imagen que proyecta una persona condenada por un delito de incendio forestal al frente de un sindicato agrario resulta "demoledora", tanto para el sector como para todas aquellas personas que llevamos años luchando contra esta lacra.

"El hecho que una persona con una condena de estas características sobre sus espaldas siga al frente de un Sindicato Agrario está trasladando un mensaje y una forma de actuar respecto a comportamientos de esta naturaleza muy preocupante para todo el sector, que parece que lo ampara con su silencio cómplice, pues no debemos olvidar que ya fue condenado judicialmente en primera instancia en marzo del 2018", afirma la Coordinadora a través de un comunicado.