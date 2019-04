Pablo Casado apoya la industria asturiana y promete mejorar los vuelos

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha calificado este viernes de "irresponsable" la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber acelerado el proceso de descarbonización de la economía respecto a los ya "exigentes" plazos marcados por la Unión Europea.

Durante un acto en Oviedo organizado por "Asturias punto de encuentro" y ante representantes del mundo empresarial, social y cultural del Principado, Casado se ha comprometido a impulsar políticas que permitan elevar al 20 por ciento del PIB el peso de la industria y garantizar una tarifa energética estable y competitiva.

"Las electrointensivas están sufriendo no sólo un mal ciclo o una coyuntura sino la imprevisión e incompetencia de un Gobierno que no había previsto sus incertidumbres", ha apuntado el líder del PP, que previamente ha mantenido una breve reunión con el comité de empresa de la factoría de Alcoa en Avilés.

Infraestructuras

Pablo Casado, también se refirió a los problemas de las infraestructuras y comunicaciones asturianas, tras sufrir en primera persona las deficientes conexiones del Aeropuerto. El líder del PP llegó a Oviedo con casi una hora de retraso por culpa del vuelo que lo trasladaba desde Madrid. “Vuelo regular”, ha aclarado, insistiendo en que él no tiene Falcón. Por eso conoce los problemas y se compromete a resolverlos cuando llegue al gobierno: “Queremos que llegue la alta velocidad ferroviaria, que se comprometan los plazos con la Variante”, también “recuperar la Autopista del Mar” y mejorar las conexiones de el aeropuerto de Asturias “no sólo con Madrid, sino a nuevos destinos”.

Horreos y Frisuelos

A preguntas del público, Casado ha restado importancia a la polémica que suscitaron unas declaraciones suyas en las que pedía que los niños asturianos “no estudien sólo hórreos y frixuelos”.

El presidente del PP asegura que “fue una broma de alguien que adora esta tierra" con la que pretendía alertar del peligro de una educación “endogamica”, como la que ya sufren comunidades como Cataluña o Baleares. "Al final se entendieron perfectamente las afirmaciones, y la oposición solo puede decir que he hecho una broma", ha subrayado, para después enfatizar que Asturias no puede ser un "ente sin conexión con España, porque España no se entiende sin Asturias".

Casado reitera, además, su rechazo a la co oficialidad del asturiano y considera que se puede respetar la tradición y la cultura sin que ello suponga "un coste o unos trámites administrativos innecesarios".

Pablo Casado también ha restado importancia a los problemas surgidos con la confección de las listas electorales en Asturias. Asegura que no le han quitado “ni un minuto” de sueño y, acompañado de la candidata a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, la cabeza de lista por Asturias al Congreso de los Diputados, Paloma Gázquez, y la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, destacaba que “aquí no hacen falta cuotas”.