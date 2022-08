Pablo Álvarez-Pire: "en el PP de Asturias no hay barullo"

"En el PP de Asturias no hay barullo", es lo que replica el Vicesecretario de Comunicación de los populares en Asturias y diputado en la Junta General del Principado. Después de conocerse la famosa comida entre el exministro Álvarez-Cascos y el secretario general del PP en Asturias, Álvaro Queipo, era la primera vez que hablaba de este asunto un cargo del partido en el Principado. Álvarez Pire ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que, con insistencia queríamos saber cómo bajan las aguas en el seno del PP de la región. Sobre la reunión entre Cascos y Queipo, ha señalado que "son cuestiones ancladas en el índole privado y que no me corresponde a mí valorarlas".

Centrados en la estrategia para desbancar a Adrián Barbón en las próximas elecciones autonómicas, señala que "no es el momento de hablar de los políticos sino de los problemas de los ciudadanos". "Barbón ejerce de comentarista de la situación interna de otros partidos, y nuestra respuesta son reuniones como la mantenida este miércoles para diseñar un plan que sea alternativa al gobierno socialista".

Preguntado por si la presidenta Teresa Mallada está respaldada por la dirección nacional del partido, responde que "no hay mayor apoyo que ser la presidenta y la portavoz del partido en Asturias, con lo que no echo nada en falta, lo único que me pone nervioso es que estemos a la altura de los ciudadanos". Sobre la celebración de un congreso regional en el Principado, señalaba que el PP es un partido bien ordenado y estructurado y eso lo marca la dirección nacional, "con lo que como han dicho, a la vuelta del verano se marcarán los calendarios de los congresos que quedan pendientes". La insistencia de los periodistas fue constante en muchas preguntas como ¿cree que Teresa Mallada tendría que ser la candidata?, dice Álvarez-Pire que "como Vicesecretario de Comunicación y diputado mis preferencias son claras".