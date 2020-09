El Oviedo trabaja para aumentar el tope salarial e inscribir a Leschuk

El Real Oviedo contará con Giorgi Aburjania para el partido del domingo contra el Espanyol pero no con el delantero Gustavo Blanco Leschuk. El tope salarial actual del club solo permite la inscripción de uno de los dos últimos fichajes. La inscripción del delantero argentino tendrá que esperar, en principio, a la próxima semana, ya de cara a la cuarta jornada de LaLiga.

El Oviedo tiene varias gestiones abiertas para aumentar su límite salarial. El club aún no ha podido hacer efectiva la parte correspondiente a la campaña de abonados. Tampoco de momento, según se explica desde el club, se ha podido formalizar el efecto total de la ampliación de capital anunciada días atrás y sus positivas consecuencias en el salario-Liga. Al respecto, el Oviedo trabaja para que nuevos inversores suscriban una parte relevante de esa ampliación, aportación que, si es posible, no llegaría de forma directa desde el Grupo Carso. En este sentido, Federico González ha realizado gestiones en México en los últimos días. Ha habido avances, pero el proceso aún no está completado.

Por otro lado, el club solo ha podido confirmar la salida de Javi Fernández y necesita más. Edu Cortina rescindirá su contrato en las próximas horas, aunque la incidencia de este movimiento en el tope salarial es limitada. La dirección deportiva intentará, pese a las dificultades, conseguir la salida de Diegui Johannesson, un movimiento que sí daría más posibilidades económicas en cuanto al tope salarial.

El Oviedo trabaja, por tanto, en varias vías para superar esta contratiempo y conseguir ingresos que repercutan en la opción de invertir más en la plantilla, con el objetivo prioritario de inscribir a Gustavo Blanco Leschuk (una inversión muy relevante para el club) y, en última instancia, si fuera posible, incorporar un lateral izquierdo, con Álex Martínez, del Granada, en el punto de mira del club.