Oviedo no tendrá ningún concierto en la Plaza de la Catedral

Este año durante las fiestas de San Mateo, no habrá conciertos en la Plaza de la Catedral. La Concejal de Festejos, Covadonga Díaz ha señalado que el motivo obedece a que hasta que no se solvente el pleito que mantiene el Ayuntamiento con la empresa constructora de las obras de renovación del pavimento de la Plaza de la Catedral, ese espacio no se va a poder utilizar.

En esta cuestión trabajan Covadonga Díaz y el alcalde, Alfredo Canteli, con los técnicos municipales, ya que en el anterior Gobierno tripartito había lanzado únicamente los pliegos para los conciertos de la Catedral.

Por ahora solo disponen de la Ería, aunque los técnicos están barajando otros escenarios. De momento aún no se ha decidido cual va a ser el escenario principal de San Mateo.