Oviedo sale del nivel de riesgo 4 +

Oviedo dejará de estar en situación de riesgo 4 Plus en los próximos días y, por lo tanto, no se verá afectado por la prórroga que hoy que autorizado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para limitar las reuniones en el exterior a un máximo de diez personas no convivientes.

La capital asturiana entró, junto a Carreño, Gozón, Laviana, Llanes, Mieres, Siero y Villaviciosa, en el nivel de riesgo 4+ el pasado 2 de agosto tras mantener durante tres días incidencias acumuladas de más de 350 casos por cien mil habitantes.

La incidencia en Oviedo se mantiene por debajo de esa cifra desde hace más de ocho días y el miércoles, último día del que hay datos disponibles en el Observatorio de la Salud, había bajado hasta los 228 casos por cada cien mil habitantes, y entre los mayores de 65 años, hasta los 118.

La positividad se ha mantenido también por debajo del 8 por ciento desde el pasado lunes en un momento en el que la presión asistencial se mantiene en nivel amarillo al situarse en el 3,4 por ciento la ocupación de camas hospitalarias y en un 8,63 por ciento la de las ucis.

Según el segundo teniente de Alcalde y concejal de Interior, Mario Arias, la Consejería de Salud ha trasladado hoy al Ayuntamiento que el concejo dejará de estar en el nivel 4Plus dada la buena evolución que ha experimentado la incidencia del coronavirus en la comunidad.

Arias ha valorado esta noticia, y ha trasladado su felicitación a los vecinos "una vez más por su comportamiento", que ha permitido rebajar el nivel de alerta sanitaria en el municipio.

En su opinión, el relajamiento de las restricciones “es también una buena noticia para la hostelería y el comercio”.